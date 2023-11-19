İzlanda'da volkanik patlama alarmı: Tehlike sürüyor!
İzlanda'da art arda yaşanan yüzlerce depremin ardından Reykjanes Yarımadası'nda olası volkanik patlama riski sürüyor. Reykjanes Yarımadası'nda devam eden sismik hareketlilik nedeniyle birçok yolda yarık oluştuğu görüldü.
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Guardian'da yer alan habere göre, İzlanda'nın güneybatısında bulunan Reykjanes yarımadasındaki insanlar, harekete geçen bir yanardağın patlayıp patlamayacağını beklerken tedirgin olmaya devam ediyorlar.
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Yetkililer, yanardağ patlaması gerçekleşmese bile tehlikeli bölgeden tahliye edilen sakinleri güvenli bir şekilde evlerine dönmelerin aylar sürebileceğini söyledi.
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Reykjanes Yarımadası'nda devam eden sismik hareketlilik nedeniyle birçok yolda yarık oluştuğu görüldü.
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İzlanda Meteoroloji Ofisi, 15 kilometre magma tüneli boyunca bir yerde patlama meydana gelmesinin "yüksek bir ihtimal" olduğunu ve patlamanın Grindavik'in kuzeyinde gerçekleşebileceğini bildirdi.
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Reykjanes Yarımadası'nda 3 bin 400 nüfusa sahip bir kasaba olan Grindavik, başkent Reykjavik'in yaklaşık 50 km güneybatısında yer alıyor.
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İzlanda'nın en gözde turistik mekanlarından biri olan Blue Lagoon jeotermal tesisi de yakınında bulunuyor.
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Yanardağ patlaması riskiyle tesis kasım ayı sonuna kadar kapatıldı.
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Reykjanes Yarımadasındaki volkanik sistem, 800 yıldır hareketsiz kaldıktan sonra 2021'den bu yana üç kez patladı.
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Bilim insanları, yeni bir patlamanın muhtemelen lav üreteceğini ancak kül bulutu üretmeyeceğini söylüyor.
*Haberin görselleri Associated Press ve AA tarafından servis edilmiştir.