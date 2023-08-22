WhatsApp Web'e beklenen özellik geliyor! Artık mesajlar gizlenebilecek

Dünyada en çok tercih edilen anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp dikkat çeken yeni bir güncellemeye hazırlanıyor. Uygulamanın web beta sürümüne yeni bir güvenlik katmanı ekleneceği ortaya çıktı. Bu yenilik sayesinde özellikle iş yerlerinde çalışan kullanıcılar rahat edecek.