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        Haberler Ekonomi Teknoloji WhatsApp Web'e beklenen özellik geliyor! Artık mesajlar gizlenebilecek - Teknoloji Haberleri

        WhatsApp Web'e beklenen özellik geliyor! Artık mesajlar gizlenebilecek

        WhatsApp Web'de uzun süredir beklenen özellik beta sürümünde test edilmeye başladı. Bu özellik sayesinde kullanıcılar gizliliğini maksimum seviyeye çıkaracak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.08.2023 - 09:49
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        • 1

          Dünyada en çok tercih edilen anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp dikkat çeken yeni bir güncellemeye hazırlanıyor. Uygulamanın web beta sürümüne yeni bir güvenlik katmanı ekleneceği ortaya çıktı. Bu yenilik sayesinde özellikle iş yerlerinde çalışan kullanıcılar rahat edecek.

        • 2

          WHATSAPP WEB EKRAN KİLİDİ ÖZELLİĞİ GELİYOR

          WhatsApp Web'in 2.2333.11 kodlu beta sürümünde tespit edilen yeni özellik uygulamaya ekran kilidi getiriyor. Özellik sayesinde WhatsApp ekranı açılırken bir şifre girilmesi istenecek. Şifre doğru girilmediği takdirde WhatsApp ekranı açılmaycak.

        • 3

          Özellik şu an sadece bazı beta sürüm kullanıcılarında test ediliyor. Tüm kullanıcılara açıldığında özellik "Gizlilik" ayarları bölümünden aktif edilebilecek. Kullanıcılar "Gizlilik" ayarlarından "Ekran Kilidi" ayarlarını seçerek özelliği kullanabilirler. Seçenek aktif edildiği zaman şifre belirlenmesi istenecek.

        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
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