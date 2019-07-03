Instagram, Facebook ve Whatsapp uygulamalarında fotoğraf, gif ve videoların yüklenememesi ya da açılmamasıyla ilgili sorun yaşanıyor. Kullanıcılar Instagram, Facebook ve Whatsapp çöktü mü? diye merak ediyor. Bazı kullanıcılarda yavaş yüklenme problemi de yaşanıyor.

INSTAGRAM, WHATSAPP VE FACEBOOK'TA GÖRSEL SORUNU

Sosyal ağ Instagram’a dünya genelinde yaşanan bir sorun nedeniyle erişim sıkıntısı yaşanıyor. Instagram kullanıcıları, platformdaki yeni paylaşımlara erişim konusunda sorun yaşarken, “akış yenilemedi” ve “içerik yüklenemedi” uyarılarıyla karşılaştı. Türkiye saati ile bugün 16:00 itibariyle başlanan sorun henüz tam olarak giderilemezken, kullanıcıların karşılaştığı sorun Instagram ile de sınırlı kalmadı. Facebook’un bünyesindeki Instagram’da yaşanan erişim sorunlarıyla ilgili şikayetler eş zamanlı olarak Facebook ve WhatsApp için de gelmeye başladı.

Instagram’da olduğu gibi Facebook ve WhatsApp’ta da görseller yüklenemezken, an itibariyle kullanıcılar bu platformlar üzerinden paylaşılan fotoğrafların yüklenmesinde ve görüntülenmesinde uyarı mesajlarıyla karşılaşıyor.

Kullanıcılar, Facebook, Instagram ve WhatsApp’taki karşılaşılan geniş çaplı erişim şikayetlerini bir diğer sosyal ağ Twitter üzerinden yaptıkları paylaşımlarla dile getirirken, yaşanan sorun sosyal ağlar başta olmak üzere internet sitelerindeki erişim sıkıntılarını gerçek zamanlı olarak takip eden Downdetector.com’a da yansıdı.

Sitedeki anlık çökme haritalarına göre Facebook çatısındaki sosyal paylaşım platformlarına Türkiye saati ile 16:00’dan itibaren başlayan erişim sorunlarının özellikle Avrupa’da yaşandığı gözleniyor.

BAKAN YARDIMCISI'NDAN SON DAKİKA AÇIKLAMASI

Dünya genelinde sosyal medya platformları Instagram, Whatsapp ve Facebook'taki erişim sorununa yönelik Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan Twitter üzerinden son dakika açıklaması yaptı. Sayan; "Instagram, Whatsapp ve Facebook servislerinde dünya genelinde kesintiler yaşanmaktadır. Global kaynaklı sorundan ülkemizdeki kullanıcılar da kısmen etkilenmektedir." dedi.