03 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Whatsapp çöktü mü? Whatsapp neden kullanılmıyor? soruları popüler mesajlaşma ve fotoğraf ve video gönderme uygulaması olan Whatsapp kullanıcıları tarafından merak konusu oldu. Whatsapp uygulamasında mesajlaşmak isteyen kullanıcılar fotoğraf, resim ya da video gönderirken sorun yaşıyor ve açılmıyor. Instagram erişim sorunu yaklaşık 6 saattir devam ediyor. Peki Whatsapp çöktü mü? Whatsapp neden kullanılmıyor? İşte Whatsapp'ta "resim ve video göndermiyor" sorunu detayları
WHATSAPP ÇÖKTÜ MÜ?
Sosyal ağ Whatsapp'a dünya genelinde yaşanan bir sorun nedeniyle erişim sıkıntısı yaşanıyor. Whatsapp kullanıcıları, platformdaki yeni paylaşımlara erişim konusunda sorun yaşarken, “resim ve video göndermiyor” uyarılarıyla karşılaştı. Türkiye saati ile bugün 16:00 itibariyle başlanan sorun henüz tam olarak giderilemezken, kullanıcıların karşılaştığı sorun Whatsapp ile de sınırlı kalmadı ve Instagram ve Facebook'ta da devam ediyor. Yaşanan soruna ilişkin Facebook'tan ve Ulaşım ve Altyapı Bakan Yardımcısı'ndan açıklamalar geldi.
DÜNYA'DA WHATSAPP GÖRSEL ERİŞİM SORUNU
Whatsapp'ta dünya üzerinde yaklaşık 6 saattir genel bir görsel erişim sorunu yaşanıyor. Türkiye'deki kullanıcıların kısmen daha az etkilendiği görsel erişim sorunu özellikle ABD ve Avrupa ülkelerinde yoğun şekilde hissediliyor.
WhatsApp’ta resim ve videoların yüklenmesinde sıkıntı yaşanırken, kullanıcılar bu platformlar üzerinden paylaşılan fotoğrafların yüklenmesinde ve görüntülenmesinde uyarı mesajlarıyla karşılaşıyor.
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