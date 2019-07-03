Whatsapp, Instagram ve Facebook ne zaman düzelir? Instagram ve Whatsapp çöktü mü? Whatsapp, Instagra

Instagram, Facebook ve Whatsapp uygulamalarında fotoğraf, gif ve videoların yüklenememesi ya da açılmamasıyla ilgili sorun yaşanıyor. Kullanıcılar Instagram, Facebook ve Whatsapp çöktü mü? diye merak ediyor. Bazı kullanıcılarda yavaş yüklenme problemi de yaşanıyor. Instagram, Facebook ve Whatsapp sorununa yönelik Facebook'tan son dakika resmi açıklama geldi. İşte haberin detayları...

WHATSAPP, INSTAGRAM VE FACEBOOK NE ZAMAN DÜZELİR?

Whatsapp, Instagram ve Facebook'ta dünya üzerinde yaşanan erişim ve görsel sorunu hala devam ediyor. Sosyal medya platformalarında yaşanan soruna yönelik Facebook ve Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı'ndan açıklama gelse de Whatsapp, Instagram ve Facebook sorununun ne zaman düzeleceği henüz belirsizliğini koruyor.

FACEBOOK'TAN SON DAKİKA AÇIKLAMASI

Konuyla ilgili Facebook'tan son dakika resmi açıklama geldi. #facebookdown etiketiyle Twitter'dan yapılan açıklamada "Bazı kişilerin uygulamalarımızda resim, video ve diğer dosyaları yüklerken veya gönderirken sorun yaşadıklarının farkındayız. Sorun için üzgünüz ve işleri en kısa sürede normale döndürmek için çalışıyoruz" denildi.

BAKAN YARDIMCISI'NDAN SON DAKİKA AÇIKLAMASI

Dünya genelinde sosyal medya platformları Instagram, Whatsapp ve Facebook'taki erişim sorununa yönelik Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan Twitter üzerinden son dakika açıklaması yaptı. Sayan; "Instagram, Whatsapp ve Facebook servislerinde dünya genelinde kesintiler yaşanmaktadır. Global kaynaklı sorundan ülkemizdeki kullanıcılar da kısmen etkilenmektedir." dedi.