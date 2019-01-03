03 OCAK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Anlık mesajlaşma platformu WhatsApp, yeni yıl ile birlikte artık destek sunmayacağı telefon modellerini açıkladı. Dünya genelinde 1.5 milyarı aşkın kullanıcısı olan WhatsApp, bundan sonra Nokia’nın Symbian S40 sistemiyle çalışan cihazlarına artık güncelleme desteği vermeyecek. WhatsApp’ın bu kararı Nokia’nın 28 farklı modelini etkiledi.
ETKİLENEN TELEFON MODELLERİ
Alınan karar doğrultusunda WhatsApp’ın desteğini kestiği telefon modelleri şunlar oldu:
Nokia 206, Nokia 208, Nokia 301, Nokia 515, Nokia Asha 201, Nokia Asha 205, Nokia Asha 210, Nokia Asha 230, Nokia Asha 300, Nokia Asha 302, Nokia Asha 303, Nokia Asha 305, Nokia Asha 306, Nokia Asha 308, Nokia Asha 309, Nokia Asha 310, Nokia Asha 310, Nokia Asha 311, Nokia Asha 500, Nokia Asha 501, Nokia Asha 502, Nokia Asha 503, Nokia C3-00, Nokia C3-01, Nokia X2-00, Nokia X2-01, Nokia X3-02, Nokia X3-02.5.
iOS VE ANDROID İÇİN DE TARİH VERDİ
WhatsApp ayrıca uygulama güncelleme desteğini Android 2.3.7 (Gingerbread) ve daha eski işletim sistemiyle çalışan telefonlar ile iOS 7 ve daha eski işletim sistemleriyle çalışan iPhone’larda ise 1 Şubat 2020’de sona ereceğini duyurdu. Android Gingerbread Aralık 2010’da, Apple’ın iOS 7’si ise Haziran 2014’de kullanıma sunulmuştu.
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