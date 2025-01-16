Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Teknoloji
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Bilişim
        Cihaz
        İnternet
        Mobil
        Oyun
        Sosyal Medya
        Uygulama
        Yapay Zeka
        BIST 100 9.784,00 %0,45
        DOLAR 35,4431 %-0,02
        EURO 36,5209 %0,03
        GRAM ALTIN 3.086,57 %0,39
        FAİZ 39,18 %-1,68
        GÜMÜŞ GRAM 35,00 %-0,10
        BITCOIN 98.943,00 %-0,74
        GBP/TRY 43,2812 %-0,35
        EUR/USD 1,0270 %-0,18
        BRENT 81,67 %-0,44
        ÇEYREK ALTIN 5.046,54 %0,39
        Haberler Ekonomi Teknoloji Bilişim Web3/Blockchain Komitesi strateji toplantısı gerçekleştirildi - Teknoloji Haberleri

        Web3/Blockchain Komitesi strateji toplantısı gerçekleştirildi

        DEİK Dijital Teknolojiler İş Konseyi Web3/Blockchain Komitesi strateji toplantısı gerçekleştirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.01.2025 - 13:41 Güncelleme: 16.01.2025 - 13:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        Web3/Blockchain Komitesi strateji toplantısı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Dijital Teknolojiler İş Konseyi Web3/Blockchain Komitesi, strateji toplantısı düzenledi.

        DEİK'ten yapılan açıklamaya göre, blokzincir ve Web3 teknolojilerinin Türkiye'deki potansiyelini daha da ileriye taşımak amacıyla, DEİK Dijital Teknolojiler İş Konseyi Web3/Blockchain Komitesi tarafından düzenlenen strateji toplantısı İstanbul'da gerçekleştirildi.

        Toplantıya, DEİK Dijital Teknolojiler İş Konseyi Başkanı Erdem Erkul, DEİK/Dijital Teknolojiler İş Konseyi Web3/Blockchain Komite Başkanı Burak Soylu ve sektör temsilcileri katıldı.

        Mevcut teknolojik ekosistemi değerlendirilmesi, geleceğe dair vizyon oluşturmasıyla blokzincir ve Web3'ün Türkiye'deki geleceği için stratejik adımlar ele alındı.

        REKLAM

        Açıklamada görüşlerine yer verilen DEİK Dijital Teknolojiler İş Konseyi Başkanı Erdem Erkul, Web3/Blockchain Komitesi'nin çalışmalarına Strateji Toplantısı ile başladığını ifade ederek, Web3'ten, blokzincirden, üniversitelerden, oyun sektörü ve kamudan temsilcilerin katılımlarının çok kıymetli olduğunu belirtti.

        Erkul, komitenin çalışmalarında DEİK'in üzerine düşeni yapacağını vurgulayarak, "Türkiye’nin Web3/Blockchain alanında başarıyla ilerlemesini temenni ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

        TÜRKİYE'NİN BLOKZİNCİR VE WEB3 TEKNOLOJİLERİ POTANSİYELİ

        DEİK Dijital Teknolojiler İş Konseyi Web3/Blockchain Komite Başkanı Burak Soylu da, Türkiye'nin blokzincir ve Web3 teknolojilerindeki potansiyelini en iyi şekilde kullanarak ekosistemi güçlendirmeyi hedeflediklerini belirterek, bu alanda İstanbul'u dünyanın Web3 ve blokzincir merkezi haline getirmeyi amaçladığının altını çizdi.

        Soylu, Web3 Komitesinin blokzincir teknolojisinin tüm dünyada yoğun şekilde tartışıldığı bu dönemde kritik bir görev üstleneceğine dikkati çekerek, İstanbul Finans Merkezi'nin (İFM) küresel finans dünyasının yeni merkezi olma vizyonunu da hatırlattı.

        İstanbul'un yalnızca bir finans merkezi değil, aynı zamanda dünyanın blokzincir başkenti olabileceğini belirten Soylu, bu amaç doğrultusunda tüm komitenin ortak bir vizyonla çalışması gerektiğinin altını çizerek, "Bu toplantıyla bu hedef doğrultusunda en büyük adım atılarak, gelecekteki işbirlikleri ve projeler için sağlam bir temel oluşturulmuş oldu." açıklamasında bulundu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Hasan Pekcan telefonla dolandırıldı
        Hasan Pekcan telefonla dolandırıldı
        Kadın öğretmeni boynundan bıçaklamıştı! İşte öğrencinin ifadesi!
        Kadın öğretmeni boynundan bıçaklamıştı! İşte öğrencinin ifadesi!
        Gazze ateşkesi askıda mı?
        Gazze ateşkesi askıda mı?
        2. ve 3. Lig maçları HT Spor'da
        2. ve 3. Lig maçları HT Spor'da
        Taraflar silahlarını çekti! Sokakta kanlı düello: 3 ölü!
        Taraflar silahlarını çekti! Sokakta kanlı düello: 3 ölü!
        İstanbul'da sahte içkiden 30 can kaybı!
        İstanbul'da sahte içkiden 30 can kaybı!
        Yangından mal 'kaçırdı'
        Yangından mal 'kaçırdı'
        Çöpleri ayrıştıran bant üzerinde yeni doğmuş bebek!
        Çöpleri ayrıştıran bant üzerinde yeni doğmuş bebek!
        Kamu bankaları 'yerli kartları' önceliklendirecek
        Kamu bankaları 'yerli kartları' önceliklendirecek
        Transferde sıcak saatler!
        Transferde sıcak saatler!
        ABD, aşırı sağcı 'Terrorgram' ağını terör örgütü listesine ekledi
        ABD, aşırı sağcı 'Terrorgram' ağını terör örgütü listesine ekledi
        Zaha, ABD yolcusu!
        Zaha, ABD yolcusu!
        Elon Musk Avrupa siyasetini böldü
        Elon Musk Avrupa siyasetini böldü
        Cimbom'dan stoper operasyonu!
        Cimbom'dan stoper operasyonu!
        Özel okul velileri ders kitabı için ücret ödemeyecek
        Özel okul velileri ders kitabı için ücret ödemeyecek
        Daveti kabul edenler ile reddedenler
        Daveti kabul edenler ile reddedenler
        Akfen İnşaat halka açılıyor
        Akfen İnşaat halka açılıyor
        Rıza Akpolat adliyeye sevk edildi
        Rıza Akpolat adliyeye sevk edildi
        Ateşkes sonrası mutluluklarını paylaştılar
        Ateşkes sonrası mutluluklarını paylaştılar
        Ayrılık Çeşmesi adını nereden alıyor?
        Ayrılık Çeşmesi adını nereden alıyor?
        Habertürk Anasayfa