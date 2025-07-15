Süveyda'da çatışmalar sürüyor: İsrail hava saldırıları düzenledi

İsrail'e ait savaş uçaklarının Suriye'nin güneyindeki Süveyda kent merkezine düzenlediği hava saldırılarında 2 kişi yaralandı.

Suriye'nin resmi haber ajansı SANA'nın haberine göre, İsrail savaş uçakları Süveyda ilinin kent merkezini hedef aldı.

Haberde, düzenlenen hava saldırısında 2 kişinin yaralandığı ve Suriye ordusuna ait bir tankın da vurulduğu aktarıldı.

AA muhabirinin yerel kaynaklardan edindiği bilgiye göre, İsrail, Süveyda ilinin kuzeybatısındaki şehir girişine hava saldırıları düzenledi.

Yerel kaynaklardan edilen bilgilere göre, Suriye ordusuna ait uçak savarlar (ZU23) hava sahasında bulunan İsrail'e ait uçaklara ve insansız hava araçlarına (İHA) karşılık verdi.

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Suriye'nin güneyine yönelik müdahalelerine ilişkin, "İsrail’in Suriye’nin güneyinde yaşanan son gelişmelere askeri güç kullanarak müdahil olmasını kınıyor ve bu saldırıların derhal sonlandırılması gerektiğini vurguluyoruz." ifadeleriyle tepki gösterdi.

Bakanlık, konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

"İsrail’in Suriye’nin güneyinde yaşanan son gelişmelere askeri güç kullanarak müdahil olmasını kınıyor ve bu saldırıların derhal sonlandırılması gerektiğini vurguluyoruz." ifadelerinin kullanıldığı açıklamada, Suriye’de istikrar ve güvenliğin sağlanmasının, başta Suriye halkı olmak üzere tüm komşu ülkelerin ve bölgenin yararına olacağı aktarıldı.

Açıklamada, "Bu doğrultuda, Suriye hükümetinin ülkenin tamamında güvenliği tesis etmek ve mevcudiyetini kuvvetlendirmek üzere attığı adımların desteklenmesi gerekmektedir." denildi.

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TOM BARRACK'TAN AÇIKLAMA

ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, Suriye'de yaşanan çatışmaların taraflar için endişe verici olduğunu ifade ederken, bütün taraflar ile olayların yatışması adına temas hâlinde olduklarını dile getirdi.

We are actively involved with all constituencies in Syria to navigate towards calm and continued productive integration discussions. The recent skirmishes in Suwayda are worrisome on all sides, and we are attempting to come to a peaceful, inclusive outcome for Druze, Bedouin… — Ambassador Tom Barrack (@USAMBTurkiye) July 15, 2025

İSRAİL DERA'YA SALDIRDI

Öte yandan İsrail'e ait savaş uçakları, Dera iline bağlı İzra ilçesinde Savunma Bakanlığına ait bir askeri konvoyu birden fazla hava saldırısıyla hedef aldı.

Dera'daki saldırıya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmazken, can kaybına dair herhangi bir bilgi paylaşılmadı.