Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Süveyda'da çatışmalar sürüyor: İsrail hava saldırıları düzenledi | Dış Haberler

        Süveyda'da çatışmalar sürüyor: İsrail hava saldırıları düzenledi

        Suriye'nin güneyinde Dürzi gruplar ile Arap aşiretleri arasındaki çatışmaları sona erdirmek üzere bölgeye Suriye güvenlik güçleri sevk edildi. Suriye ordusu ile yasa dışı silahlı gruplar arasındaki çatışmalar sürerken, İsrail'in hava saldırıları düzenlediği bildirildi. Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in olaylara müdâhil olmasını kınadı.

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 15.07.2025 - 18:42 Güncelleme: 15.07.2025 - 20:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        Süveyda'da çatışmalar sürüyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        İsrail'e ait savaş uçaklarının Suriye'nin güneyindeki Süveyda kent merkezine düzenlediği hava saldırılarında 2 kişi yaralandı.

        Suriye'nin resmi haber ajansı SANA'nın haberine göre, İsrail savaş uçakları Süveyda ilinin kent merkezini hedef aldı.

        Haberde, düzenlenen hava saldırısında 2 kişinin yaralandığı ve Suriye ordusuna ait bir tankın da vurulduğu aktarıldı.

        AA muhabirinin yerel kaynaklardan edindiği bilgiye göre, İsrail, Süveyda ilinin kuzeybatısındaki şehir girişine hava saldırıları düzenledi.

        Yerel kaynaklardan edilen bilgilere göre, Suriye ordusuna ait uçak savarlar (ZU23) hava sahasında bulunan İsrail'e ait uçaklara ve insansız hava araçlarına (İHA) karşılık verdi.

        DIŞİŞLERİ BAKANLIĞINDAN KINAMA

        Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Suriye'nin güneyine yönelik müdahalelerine ilişkin, "İsrail’in Suriye’nin güneyinde yaşanan son gelişmelere askeri güç kullanarak müdahil olmasını kınıyor ve bu saldırıların derhal sonlandırılması gerektiğini vurguluyoruz." ifadeleriyle tepki gösterdi.

        Bakanlık, konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

        "İsrail’in Suriye’nin güneyinde yaşanan son gelişmelere askeri güç kullanarak müdahil olmasını kınıyor ve bu saldırıların derhal sonlandırılması gerektiğini vurguluyoruz." ifadelerinin kullanıldığı açıklamada, Suriye’de istikrar ve güvenliğin sağlanmasının, başta Suriye halkı olmak üzere tüm komşu ülkelerin ve bölgenin yararına olacağı aktarıldı.

        Açıklamada, "Bu doğrultuda, Suriye hükümetinin ülkenin tamamında güvenliği tesis etmek ve mevcudiyetini kuvvetlendirmek üzere attığı adımların desteklenmesi gerekmektedir." denildi.

        REKLAM

        TOM BARRACK'TAN AÇIKLAMA

        ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, Suriye'de yaşanan çatışmaların taraflar için endişe verici olduğunu ifade ederken, bütün taraflar ile olayların yatışması adına temas hâlinde olduklarını dile getirdi.

        İSRAİL DERA'YA SALDIRDI

        Öte yandan İsrail'e ait savaş uçakları, Dera iline bağlı İzra ilçesinde Savunma Bakanlığına ait bir askeri konvoyu birden fazla hava saldırısıyla hedef aldı.

        Dera'daki saldırıya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmazken, can kaybına dair herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

        Öğle saatlerinde Süveyda kent merkezine giren Savunma ve İçişleri Bakanlıklarına bağlı birliklerle "yasa dışı silahlı gruplar" arasında bazı mahallelerde şiddetli çatışmalar yaşandığı bildiriliyor.

        İsrail ordusu, 16.25 sularında kent merkezindeki emniyet binası yakınına hava saldırısını düzenledi.

        Öte yandan, son üç gün içinde Şam yönetimine bağlı güçlerle "yasa dışı silahlı gruplar" arasında süren çatışmalarda, hükümet saflarından onlarca kişinin hayatını kaybettiği tahmin ediliyor.

        Süveyda olayları

        Süveyda'da iki gün önce Dürzi grupların Bedevi Arap aşiretlerine ait bazı araçlara el koymasının ardından küçük çaplı silahlı çatışmalar başlamıştı.

        REKLAM

        Taraflar karşılıklı olarak bazı sivilleri kaçırıp alıkoyarken çatışmalar şiddetlenmiş, en az 30 kişi ölmüş, 100 kişi yaralanmıştı.

        Bunun üzerine çatışmaları durdurmak amacıyla Savunma ve İçişleri Bakanlıklarına bağlı birlikler bölgeye çok sayıda asker ve askeri takviye sevk etmişti.

        Savunma ve İçişleri Bakanlığına ait konvoylara düzenlenen saldırılarda 18 asker hayatını kaybetmiş, 9 asker rehin alınmıştı.

        İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Suriye’nin güneyine yönelik saldırılarını "Dürzilere zarar verilmesine izin vermeyeceğiz, İsrail kenarda durmayacak" sözleriyle savunmuştu.

        Bu açıklamanın ardından İsrail, Süveyda ili çevresinde konuşlanan Savunma ve İçişleri Bakanlıklarına ait birliklerin konvoylarının yakınlarına toplam beş hava saldırısı düzenlemişti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: FETÖ ile mücadelemiz sürecek
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: FETÖ ile mücadelemiz sürecek
        Trump: Zelenskiy Moskova'ya saldırmamalı
        Trump: Zelenskiy Moskova'ya saldırmamalı
        TBMM'de 15 Temmuz anma töreni
        TBMM'de 15 Temmuz anma töreni
        Galatasaray'dan Ederson bombası!
        Galatasaray'dan Ederson bombası!
        Siyasilerden Habertürk TV'de 15 Temmuz mesajları
        Siyasilerden Habertürk TV'de 15 Temmuz mesajları
        Dedemin Kürt raporu
        Dedemin Kürt raporu
        15 Temmuz darbe girişiminin 9. yılı
        15 Temmuz darbe girişiminin 9. yılı
        Kalede ilk tercih İrfan Can!
        Kalede ilk tercih İrfan Can!
        Avrupa’dan zararlı içeriklere karşı yaş hamlesi
        Avrupa’dan zararlı içeriklere karşı yaş hamlesi
        "Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti"
        "Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti"
        İrem ile Furkan tatilde
        İrem ile Furkan tatilde
        LGS'de şaibe iddialarına Bakan Tekin'den açıklama
        LGS'de şaibe iddialarına Bakan Tekin'den açıklama
        'Cüce sanatçı' soruşturması açıldı
        'Cüce sanatçı' soruşturması açıldı
        Osimhen'de son durum: Napoli'den flaş istek!
        Osimhen'de son durum: Napoli'den flaş istek!
        İlki burada yaşanmıştı! O kurşun Atatürk'e hediye!
        İlki burada yaşanmıştı! O kurşun Atatürk'e hediye!
        Fenerbahçe'ye kötü haber: Asensio
        Fenerbahçe'ye kötü haber: Asensio
        Soğuk kahve günde en fazla kaç bardak içilmeli?
        Soğuk kahve günde en fazla kaç bardak içilmeli?
        Beşiktaş'tan Delgado teklifi!
        Beşiktaş'tan Delgado teklifi!
        Migreni olanlar için yazı kurtaracak öneriler
        Migreni olanlar için yazı kurtaracak öneriler
        Habertürk Anasayfa