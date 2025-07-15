Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Ayşe’nin ölmeden önceki son görüntüleri | Son dakika haberleri

        Ayşe’nin ölmeden önceki son görüntüleri

        İstanbul Eyüpsultan'da yol kenarındaki valizde cesedi bulunan 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz'ın öldürüldüğü eve girerken son görüntüleri ortaya çıktı. Polislikten ihraç olan katil zanlısı Cemil K. ve 6 kişinin soruşturması devam ediliyor. Ortaya çıkan görüntülerde genç kızın 9 Temmuz günü saat 19:30 sıralarında katili ile eve giriş yaptığı görülüyor. Kan donduran görüntülerde şüphelinin 11 Temmuz günü gece saat 01:30 sıralarında ise Ayşe'nin cesedinin bulundu valizle çıkış yaptığı tespit edildi.

        Giriş: 15.07.2025 - 23:40 Güncelleme: 16.07.2025 - 00:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kan donduran cinayetten yeni ayrıntılar
        ABONE OL
        ABONE OL

        Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Eyüpsultan Mithatpaşa Mahallesi'nde dün yol kenarında bir valiz içerisinde ceset bulunduğu ihbarı üzerine bölgeye gitti.

        Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre valizin içerisindeki ceset incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Cesedin üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz'a (22) ait olduğu belirlendi. Araştırmalarını derinleştiren polis ekipleri, Tokyaz'ın son olarak eski erkek arkadaşı Cemil K'nin (38) Küçükçekmece Atakent Mahallesi'ndeki evine gittiğini belirledi. Ekipler, Tokyaz'ın bu evde öldürülüp valize konulduğunu, daha sonra Eyüpsultan'da yol kenarına atıldığını tespit etti. Kan donduran olayla ilgili önemli ayrıntılar ortaya çıktı.

        REKLAM

        7 KİŞİ GÖZALTINDA

        Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerin incelenmesinin ardından, aralarında ihraç polis memuru Cemil K'nin de bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alındı. Ardından 1 şüpheli daha polis ekiplerince yakalandı. Böylece olaya ilişkin şüpheli sayısı 7'ye çıktı.

        1 YIL ÖNCE İHRAÇ OLMUŞ

        Şüpheli Cemil K'nin evdeki kan izlerini yok etmek için önce evi kırmızı renge boyadığı, ardından da evi temizlettiği ortaya çıktı. Öte yandan şüpheli Cemil K'nin ruhsatsız silah bulundurduğu gerekçesiyle 2024 yılında polislik mesleğinden ihraç edildiği, hakkında "görevi yaptırmamak için direnme", "tehdit", "hakaret", "kasten yaralama" ve "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, bulundurmak veya kullandırmak" suçlarından kaydı olduğu belirlendi.

        DÖVEREK ÖLDÜRMÜŞ

        Yapılan incelemelerde Ayşe Tokyaz’ın dövülerek öldürüldükten sonra valize konulup yol kenarına bırakıldığı öğrenildi.

        İŞTE AYŞE’NİN SON GÖRÜNTÜSÜ

        Ayşe Tokyaz’ın öldürüldüğü eve giriş anlarına dair güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Ayşe Yokyaz’ın ölmeden önceki son görüntülerinde binaya giriş yaptığı anlar yer alıyor.

        2 GÜN YOL KENARINDA KALMIŞ

        Öte yandan konuyla ilgili elde edilen bilgilere göre yeni detaylarda ortaya çıktı. Ayşe Tokyaz ile Cemil K.’nın 9 Temmuz saat 19:30 sıralarında Küçükçekmece’deki adrese giriş yaptıkları 11 Temmuz gecesi saat 01:30 sıralarında Cemil K. ve bir arkadaşının cesedin bulunduğu valizi dışarı çıkardığı öğrenildi. Lüks aracına ceset dolu valizi koyan Cemil K. Arkadaşı ile valizi yol kenarına atıyor ardından olay yerinden uzaklaşıyorlar. İddialara göre valizdeki ceset 13 Temmuz günü saat 02:00 sıralarında bulunuyor. Cesedin yaklaşık 2 gün valiz içinde yol kenarında olduğu değerlendiriliyor. Olayla ilgili geniş çaplı araştırmaya devam ediliyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        5 kentte orman yangını!
        5 kentte orman yangını!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: FETÖ ile mücadelemiz sürecek
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: FETÖ ile mücadelemiz sürecek
        Yağmur hasreti sona eriyor
        Yağmur hasreti sona eriyor
        Rusya'nın ticari ortaklarına yaptırım sinyali
        Rusya'nın ticari ortaklarına yaptırım sinyali
        Hakan için transfer açıklaması!
        Hakan için transfer açıklaması!
        Trump: Zelenskiy Moskova'ya saldırmamalı
        Trump: Zelenskiy Moskova'ya saldırmamalı
        Süveyda'da çatışmalar sürüyor
        Süveyda'da çatışmalar sürüyor
        Galatasaray'dan Ederson bombası!
        Galatasaray'dan Ederson bombası!
        Dedemin Kürt raporu
        Dedemin Kürt raporu
        Kalede ilk tercih İrfan Can!
        Kalede ilk tercih İrfan Can!
        Terör örgütü FETÖ'nün finans yapılanmasına operasyon: 26 gözaltı
        Terör örgütü FETÖ'nün finans yapılanmasına operasyon: 26 gözaltı
        Avrupa’dan zararlı içeriklere karşı yaş hamlesi
        Avrupa’dan zararlı içeriklere karşı yaş hamlesi
        İrem ile Furkan tatilde
        İrem ile Furkan tatilde
        LGS'de şaibe iddialarına Bakan Tekin'den açıklama
        LGS'de şaibe iddialarına Bakan Tekin'den açıklama
        'Cüce sanatçı' soruşturması açıldı
        'Cüce sanatçı' soruşturması açıldı
        Osimhen'de son durum: Napoli'den flaş istek!
        Osimhen'de son durum: Napoli'den flaş istek!
        İlki burada yaşanmıştı! O kurşun Atatürk'e hediye!
        İlki burada yaşanmıştı! O kurşun Atatürk'e hediye!
        Fenerbahçe'ye kötü haber: Asensio
        Fenerbahçe'ye kötü haber: Asensio
        Soğuk kahve günde en fazla kaç bardak içilmeli?
        Soğuk kahve günde en fazla kaç bardak içilmeli?
        Habertürk Anasayfa