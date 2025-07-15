Ayşe’nin ölmeden önceki son görüntüleri

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Eyüpsultan Mithatpaşa Mahallesi'nde dün yol kenarında bir valiz içerisinde ceset bulunduğu ihbarı üzerine bölgeye gitti.

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Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre valizin içerisindeki ceset incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Cesedin üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz'a (22) ait olduğu belirlendi. Araştırmalarını derinleştiren polis ekipleri, Tokyaz'ın son olarak eski erkek arkadaşı Cemil K'nin (38) Küçükçekmece Atakent Mahallesi'ndeki evine gittiğini belirledi. Ekipler, Tokyaz'ın bu evde öldürülüp valize konulduğunu, daha sonra Eyüpsultan'da yol kenarına atıldığını tespit etti. Kan donduran olayla ilgili önemli ayrıntılar ortaya çıktı.

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7 KİŞİ GÖZALTINDA

Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerin incelenmesinin ardından, aralarında ihraç polis memuru Cemil K'nin de bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alındı. Ardından 1 şüpheli daha polis ekiplerince yakalandı. Böylece olaya ilişkin şüpheli sayısı 7'ye çıktı.

1 YIL ÖNCE İHRAÇ OLMUŞ

Şüpheli Cemil K'nin evdeki kan izlerini yok etmek için önce evi kırmızı renge boyadığı, ardından da evi temizlettiği ortaya çıktı. Öte yandan şüpheli Cemil K'nin ruhsatsız silah bulundurduğu gerekçesiyle 2024 yılında polislik mesleğinden ihraç edildiği, hakkında "görevi yaptırmamak için direnme", "tehdit", "hakaret", "kasten yaralama" ve "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, bulundurmak veya kullandırmak" suçlarından kaydı olduğu belirlendi.

DÖVEREK ÖLDÜRMÜŞ Yapılan incelemelerde Ayşe Tokyaz’ın dövülerek öldürüldükten sonra valize konulup yol kenarına bırakıldığı öğrenildi. İŞTE AYŞE’NİN SON GÖRÜNTÜSÜ Ayşe Tokyaz’ın öldürüldüğü eve giriş anlarına dair güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Ayşe Yokyaz’ın ölmeden önceki son görüntülerinde binaya giriş yaptığı anlar yer alıyor. 2 GÜN YOL KENARINDA KALMIŞ Öte yandan konuyla ilgili elde edilen bilgilere göre yeni detaylarda ortaya çıktı. Ayşe Tokyaz ile Cemil K.’nın 9 Temmuz saat 19:30 sıralarında Küçükçekmece’deki adrese giriş yaptıkları 11 Temmuz gecesi saat 01:30 sıralarında Cemil K. ve bir arkadaşının cesedin bulunduğu valizi dışarı çıkardığı öğrenildi. Lüks aracına ceset dolu valizi koyan Cemil K. Arkadaşı ile valizi yol kenarına atıyor ardından olay yerinden uzaklaşıyorlar. İddialara göre valizdeki ceset 13 Temmuz günü saat 02:00 sıralarında bulunuyor. Cesedin yaklaşık 2 gün valiz içinde yol kenarında olduğu değerlendiriliyor. Olayla ilgili geniş çaplı araştırmaya devam ediliyor.