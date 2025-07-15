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        Haberler Dünyadan Lamine Yamal'ın 18'inci doğum günü partisine 'cüce şovmen' soruşturması - magazin haberleri

        Lamine Yamal'ın 18'inci doğum günü partisine soruşturma

        İspanyol futbol yıldızı Lamine Yamal'ın 18'inci yaş günü partisine cüce sanatçı ekibinin katılması sonucu İspanya Sosyal Haklar Bakanlığı devreye girdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.07.2025 - 17:37 Güncelleme: 15.07.2025 - 17:37
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        'Cüce sanatçı' soruşturması açıldı
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        Barcelona Futbol Takımı'nın yıldızı Lamine Yamal'ın geçen hafta sonu düzenlenen 18'inci yaş günü partisine yönelik, cücelik hastalığı olan bir grup insanın eğlence amaçlı bulunması nedeniyle soruşturma başlatıldı.

        Doğum günü partisine büyük tepki
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        Futbolun genç yeteneği, Barcelona'nın yaklaşık 50 kilometre batısında bulunan Olivella bölgesinde özel bir kutlama yaptı. İspanya Sosyal Haklar Bakanlığı, cücelik (Akondroplazi) hastalığı hakkında çalışma yapan bir derneğin şikayeti üzerine savcılıktan soruşturma talep etti.

        Bizarrap ve Bad Gyal gibi müzik dünyasından bilinen isimlerin de katıldığı 18 yaş partisine yönelik soruşturmayla ilgili açıklama yapan Sosyal Haklar Bakanlığı; "Akondroplazi ve Diğer İskelet Displazileri Olan Kişiler Derneği şikâyette bulundu. Bu nedenle bakanlık, savcılıktan yasanın ve dolayısıyla engelli bireylerin haklarının ihlal edilip edilmediğini araştırmasını istedi" dedi.

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        Dernek, eğlencenin bir parçası olarak cüce kişilerin çalıştırılmasını kınayan bir açıklama yaparak, bu durumun "klişeleri sürdürdüğü, ayrımcılığı körüklediği ve engelli bireylerin imajını ve haklarını zedelediği" gerekçesiyle yasal işlem başlatacağını belirtti.

        Konukların etkinlikte film çekmesine izin verilmezken bir grup cüce kişinin parti alanına girdiğini gösteren fotoğraflar ortaya çıktı. Sanatçılardan biri, Katalan radyo istasyonu RAC1'e kimliğinin açıklanmaması koşuluyla; "Kimse bize saygısızlık etmedi. Barış içinde çalışmamıza izin verildi. Biz, sevdiğimiz işi tamamen yasal bir şekilde yapmaya kendimizi adayan normal insanlarız" diye konuştu.

        Sanatçı, çalıştıkları etkinliklerde konukları eğlendirmek için dans ettiklerini, içecek dağıttıklarını ve sihirbazlık numaraları yaptıklarını söyledi.

        Barcelona'nın yanı sıra İspanyalı Milli Takımı'nın da oyuncusu olan, 2023'te henüz 15 yaşındayken ilk maçına çıkmasına rağmen kulübü adına 106 maçta 25 gol kaydeden genç yetenek Yamal, doğum günü partisine yönelik soruşturmayla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.

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        #Lamine Yamal
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