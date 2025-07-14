Lamine Yamal'ın doğum günü partisine büyük tepki

Barcelona'nın ve İspanyol Milli Takımı'nın yıldız futbolcusu Lamine Yamal 18'inci yaş gününü bir parti düzenleyerek kutladı. İspanyol AS Gazetesi'nin haberine göre; Yamal'ın doğum günü partisinde eğlence amaçlı olarak cüce bireyleri çalıştırması büyük tepkilere neden oldu.

REKLAM advertisement1 Akondroplazi, İskelet Displazileri ve Cüce Kişiler Derneği (ADEE), genç futbolcunun bu davranışını kınayan bir açıklama yaptı.

REKLAM Dernekten yapılan açıklamada; engelli bireylerin onurunu korumak için yasal işlemlerin yapılması adına harekete geçileceği duyuruldu. Ayrıca, bu davranışın eşitlikçi ve saygılı olmayı hedefleyen bir toplumun temel etik değerlerine de aykırı olduğu da belirtildi.

ADEE ayrıca; Lamine Yamal'ın, cücelik rahatsızlığı olan kişileri, gösteri ve eğlence amaçlı kullanarak işe almasını "kabul edilemez" olarak nitelendirerek; "21'inci yüzyılda cücelerin özel partilerde eğlence amaçlı kullanılmaya devam edilmesi kabul edilemez, özellikle de Yamal gibi tanınan kişilerin bu tür olaylara dahil olması durumu vahim hale geliyor" denildi.