Orkun Kökçü'den transfer itirafı!

"HAYALİNİ KURDUĞUM KULÜPTEYİM"

Küçüklüğümden beri hayalini kurduğum kulüpteyim. Siz de düşünebilirsiniz nasıl bir duyguyla buraya geldim. Her şeyimi vereceğim. Yüzde yüz değil, yüzde iki yüz, üç yüz her şeyimi vereceğim. Ailem, taraftarlarımız ve tüm camiam için savaşacağım. Sonunda şampiyonluklar, kupalar kazanmak istiyoruz. Mutlu olduğum yerde şampiyonluklar yaşamak ve kulüp için önemli bir isim olmak istiyorum.