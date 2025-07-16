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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Orkun Kökçü'den transfer itirafı! - Beşiktaş Haberleri

        Orkun Kökçü'den transfer itirafı!

        Beşiktaş'ın yeni transferi Orkun Kökçü, transfer sürecine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu ve siyah-beyazlılarda önemli bir isim olmak istediğini dile getirdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.07.2025 - 00:41 Güncelleme: 16.07.2025 - 00:41
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        • 1

          Beşiktaş'ın yeni transferi Orkun Kökçü, kulübün Youtube hesabına özel açıklamalarda bulunarak her şeyini vereceğini söyledi.

        • 2

          "SONUNDA KAVUŞABİLDİM"

          Çok mutluyum. Küçükken hayalini kurduğum Beşiktaş’ta oynayacağım için çok sevinçli ve gururluyum. Sonunda Beşiktaş’a kavuşabildim.

        • 3

          "BAŞKA TEKLİFLER VARDI"

          Teklifler vardı. Başkanım bana mesaj attı. Kendisine geri dönüşü biraz geç yaptım, bu nedenle kendisinden özür dilerim. Başkanımız bana ilk olarak “Gelir misin” dedi. Ben de “Seve seve” dedim. Başkanımız da “Babanın numarasını at kapat” dedi. O şekilde başladı ve sonu güzel oldu.

        • 4

          "HAYALİNİ KURDUĞUM KULÜPTEYİM"

          Küçüklüğümden beri hayalini kurduğum kulüpteyim. Siz de düşünebilirsiniz nasıl bir duyguyla buraya geldim. Her şeyimi vereceğim. Yüzde yüz değil, yüzde iki yüz, üç yüz her şeyimi vereceğim. Ailem, taraftarlarımız ve tüm camiam için savaşacağım. Sonunda şampiyonluklar, kupalar kazanmak istiyoruz. Mutlu olduğum yerde şampiyonluklar yaşamak ve kulüp için önemli bir isim olmak istiyorum.

        • 5

          "ELİMDEN GELEN HER ŞEYİ YAPACAĞIM"

          10 numarayı giymek ekstra bir sorumluluk yüklüyor. Baskıyı severim. Benfica’da da 10 numarayı giymiştim. Baskı beni daha çok motive ediyor. Beşiktaş’ta 10 numarayı giymek her taraftarın hayalidir. Bu forma bana nasip oldu, şimdi bu formanın hakkını vermem lazım. Elimden gelen her şeyi yapacağım.

        • 6

          "ÇOCUKLUĞUMDAN BERİ BEŞİKTAŞLIYIM"

          Dayılarım, amcalarım, babam, annem odamı Beşiktaş ürünleriyle süslemişlerdi. Çocukluğuma dair sadece Beşiktaş’ı hatırlıyorum. Hollanda’da başka takımı desteklemedim. Çocukluğumdan beri Beşiktaşlıyım.

        • 7

          "ANTRENMANA BEŞİKTAŞ FORMASIYLA GİTTİM"

          En sevdiğim Beşiktaş bestesi Gündoğdu. İlk izlediğim maç 1-0 kazandığımız Fenerbahçe maçıydı. Quaresma’nın ilk maçına gitmiştim. Feyenoord maçında deplasman tribünündeydim. Beşiktaş’ın Feyenoord’a geleceğini öğrendim. Ailecek maça gittik. Hepimiz deplasman tribününden maçı izledik. Maçı kazandık, ertesi gün Feyenoord’la ilk idmanıma çıktım. Feyenoord’da ilk antrenmanıma Beşiktaş formasıyla gittim. Takım arkadaşım bu duruma sinirlenmişti. Sonrasında iyi arkadaş olduk.

        • 8

          "BEŞİKTAŞ'TA OLMAK ÇOK ÖZEL"

          Çok heyecanlıyım. Çok büyük ve özel bir şey Beşiktaş’ta olmak. Bir an önce taraftarlarımızın önüne çıkmayı istiyorum. İnşallah Beşiktaş camiasını mutlu ederim.

        • 9
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