Hakan Çalhanoğlu için transfer açıklaması!
Galatasaray'ın transfer etmek istediği 31 yaşındaki Hakan Çalhanoğlu için Inter Başkanı Giuseppe Marotta, milli yıldızın geleceğine dair net konuştu.
- 1
Galatasaray'ın transfer etmek istediği Hakan Çalhanoğlu için Inter Başkanı Giuseppe Marotta'dan net bir açıklama geldi.
- 2
TAKIMDAN AYRILMAYACAK
Football Italia'nın haberine göre; Marotta, milli futbolcunun takımdan ayrılmayacağını ve kulübün oyuncusu olduğunu duyurdu.
- 3
"HAKAN BİZİM OYUNCUMUZ"
Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Marotta, "Hakan her yönüyle bizim oyuncumuz ve sezon öncesi kampına çağrıldı" ifadelerini kullandı.
-
- 4
Hakan Çalhanoğlu, 2 sezondur Inter formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde final oynama başarısı gösterdi.
- 5
Geçtiğimiz sezon 47 maçta forma giyen milli futbolcu 11 gol - 8 asistlik bir perfomans gösterdi.
- 6