Galatasaray'dan Ederson bombası: Resmi temas kuruldu
Fernando Muslera'nın ayrılığı sonrası kaleci arayışlarını sürdüren Galatarasaray, rotasını İngiltere'ye çevirdi. Sarı-kırmızılılar, son olarak Manchester City'nin file bekçisi Ederson'u gündemine aldı.
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Galatasaray'da kaleci transferi için yoğun çaba sarf ediliyor.
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Sarı kırmızılı ekip, listesindeki isimlerin şartlarını sormaya ve nabız yoklamaya devam ediyor.
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TRT Spor'un haberine göre; Gündeme gelen son kaleci, Manchester Cityli Ederson oldu.
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Sarı kırmızılı transfer komitesi, Brezilyalı futbolcunun şartlarını resmi olarak sordu.
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İngiliz ekibinden ayrılmaya sıcak bakabileceği öğrenilen tecrübeli kalecinin, maaş beklentisine göre resmi adımların atılabileceği ifade edildi.
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Tecrübeli kalecinin de maaş beklentisi karşılanırsa, Galatasaray'da da forma giymeye sıcak baktığı gelen haberler arasında.
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İngiliz basınına göre 31 yaşındaki kaleciye, Suudi Arabistan'dan da yıllık 25 milyon euroyu bulan teklif olduğu iddia edilmişti.
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2017'den bu yana Manchester City'de forma giyen tecrübeli kaleci, bu süreçte 372 resmi maça çıktı.
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Ederson'un İngiliz ekibiyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.
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