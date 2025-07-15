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        Haberler Dünya Trump: Zelenskiy Moskova'ya saldırmamalı | Dış Haberler

        Trump: Zelenskiy Moskova'ya saldırmamalı

        ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin Rusya'nın başkenti Moskova'ya saldırmaması gerektiğini belirtti. Financial Times'ta yer alan bir haberde, Trump'ın Zelenskiy'e Moskova'yı vurup vuramayacağını sorduğu iddia edilmişti.

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 15.07.2025 - 20:01 Güncelleme: 15.07.2025 - 20:44
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        Trump: Zelenskiy Moskova'ya saldırmamalı
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        ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin Rusya'nın başkenti Moskova'ya saldırmaması gerektiğini belirtti.

        Donald Trump ayrıca, bir taraf tutmadığını sadece savaşın bitmesini istediğini bildirirken, 50 gün içinde anlaşmaya varılamaması hâlinde, durumun çok kötü olacağını ifade etti.

        Financial Times'ta yayımlanan bir haberde, ABD Başkanı Trump'ın Volodimir Zelenskiy'e Moskova'yı vurup vuramayacağını sorduğu iddia edilmişti.

        İddia: Trump'tan savaşın seyrini değiştirecek adım
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        KİEV'E PATRİOT SEVK EDİLECEK

        ABD Başkanı Donald Trump, Rusya’nın 50 gün içinde Ukrayna ile bir anlaşmaya varamaması halinde vergileri yüzde 100 artıracağını açıklamıştı.

        Trump, Beyaz Saray’da NATO Genel Sekreteri Mark Rutte’yi ağırladığı basın toplantısında konuşmuştu.

        ABD Başkanı Trump, "Rusya’dan hiç memnun değilim. 50 gün içinde (Ukrayna’yla) anlaşmaya varmazlarsa gümrük tarifelerini yüzde 100 artıracağız." ifadelerini kullandı.

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        Trump, "Bugün Ukrayna’ya silah gönderme konusunda bir anlaşma yaptık." diyerek, ABD’nin bu silahları üreteceğini ve NATO müttefiklerinin maliyetini karşılayacağını açıkladı.

        ABD Başkanı Trump, "(Ukrayna'ya) en üst düzey silahlar gönderiyoruz, NATO tarafından koordine ediliyor." dedi.

        NATO Genel Sekreteri Rutte, "ABD’nin Ukrayna’ya silah tedarik etme kararı çok önemli. Avrupalı devletlerle görüşeceğim ve Ukrayna için askeri yardım konteynerleri hazırlayacağız. Bu süreçte (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin’in orada bulunması nedeniyle Ukrayna ile görüşmelerde daha ciddi karşılandım." diye konuştu.

        Trump, NATO Genel Sekreteri Rutte'nin Washington ziyareti öncesi sosyal medya platformu Truth Social hesabından paylaşımda bulunmuştu.

        ABD'nin "dost ve düşmanları tarafından on yıllardır askeri ve ticari olarak kazıklandığını" ileri süren Trump, "Bu, trilyonlarca dolarlık bir maliyete mal olmuştur ve artık sürdürülebilir değildir. Hiçbir zaman da olmamıştır." ifadelerini kullanmıştı.

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