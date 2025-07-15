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        Haberler Dünya İddia: Trump, Zelenskiy'i Moskova'yı vurmaya teşvik etti | Dış Haberler

        İddia: Trump, Zelenskiy'i Moskova'yı vurmaya teşvik etti

        İngiliz medyası, ABD Başkanı Trump'ın Ukrayna lideri Zelenskiy'i Rusya'nın başkenti Moskova'yı vurmaya teşvik ettiğini iddia etti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.07.2025 - 12:43 Güncelleme: 15.07.2025 - 12:57
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        İddia: Trump'tan savaşın seyrini değiştirecek adım
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        İngiliz gazete Financial Times, Rusya-Ukrayna Savaşı'yla ilgili kritik bir iddia ortaya attı.

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        Savaşın dengesini değiştirecek bu iddiayı görüşmeden haberdar olan kişilere dayandırdığını bildiren Financial Times, Trump'ın Ukrayna'yı Rusya topraklarına yönelik derin saldırıları arttırması için özel olarak teşvik ettiğini yazdı.

        Habere göre Trump, Volodymyr Zelenskiy'e ABD'nin uzun menzilli silahlar sağlaması halinde Moskova'yı vurup vuramayacağını sordu.

        Gazete, Trump ve Zelenskiy arasındaki görüşmeyi bilen iki kişiye dayanarak, ABD Başkanı'nın Ukraynalı mevkidaşına, bunu yapabilecek silahlar sağlaması halinde Rusya'nın derinliklerindeki askeri hedefleri vurup vuramayacağını da sorduğunu yazdı.

        Kremlin de bir açıklama yaparak, Trump'ın Rusya'ya karşı son açıklamalarının ciddi olduğunu ve analiz edilmesi gerektiğini söyledi.

        Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov, Başkan Vladimir Putin'in gerekli görmesi halinde Trump'ın açıklamaları hakkında yorum yapacağını belirtti.

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