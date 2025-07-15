Avrupa'dan zararlı içeriklere karşı yaş hamlesi

Avrupa Komisyonu, çocukların ve gençlerin çevrim içi ortamı güvenli ve haklarını koruyacak şekilde deneyimleyebilmeleri için yürüttüğü çalışmalar kapsamında bazı üye ülkelerde yeni bir uygulamanın hayata geçirileceğini duyurdu.

Komisyondan yapılan basın açıklamasında, internet kullanıcılarının yaşlarını kontrol ederek çocukların zararlı içeriklere erişimini engellemeyi amaçlayan yeni bir uygulamanın, ilk olarak Fransa, Danimarka, Yunanistan, İspanya ve İtalya’da test edileceği belirtildi.

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Açıklamada, yeni uygulamanın, kullanıcıların 18 yaşından büyük olduklarını, gerçek yaşları ve kimlik bilgilerini paylaşmadan kanıtlamalarına imkan vereceği ve platformların kullanıcıların görüntülediği içerikleri izlemesini engelleyeceği kaydedildi.

Bu uygulamanın özellikle yetişkinlere yönelik içerikler barındıran ve çocuklar için yüksek risk teşkil eden platformlarda kullanımının zorunlu hale getirileceği ve ülkelere göre uyarlanabileceği aktarıldı.