Yağmur hasreti sona eriyor

Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel'in haberine göre; Ankara’nın batı ilçelerinden itibaren şehre yağmur geliyor. Polatlı, Ayaş ve çevresinde yer yer kuvvetli olmak üzere Ankara’da nihayet 1.5 aydan sonra ilk yağmurlar toprağı ıslatacak. Fakat büyük ilçelerde kuvvetli sağanak nedeniyle caddelerde gölleşme, zemin katlarda su baskınları yaşanabilir.

Yağmur bulutları bir tepe/dağ ile karşılaşınca daha da yükseliyor, bulutun daha karanlık ve yüksek olması, içinde dolu yağışı olabileceğini söyler. Ani rüzgar fırtınaları, rüzgarın kısa süreli ama çok yüksek süratlerde esmesi hasara yol açabilir. 16 Temmuz Çarşamba günü Balıkesir ve Çanakkale çevreleri rüzgarı kuzey ve kuzeydoğudan kuvvetli alacak, tahmini rüzgar hamleleri 60-80 km/saat’e ulaşabilir. Ayrıca Şanlıurfa, Mardin ve çevre merkezlerde yarın kuvvetli rüzgar ve toz taşınımı nedeniyle hayat olumsuz etkilenebilir. Bir süredir 45°C gibi sıcaklıklarda yaşayan Güneydoğu’da bu hafta yerel olarak kuvvetli yağmurlar ve 36-38°C’lere gerileyen sıcaklıklar, bölgenin havasını biraz rahatlatacaktır.

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KUVVETLİ SAĞANAKLARA DİKKAT

16 Temmuz Çarşamba günü yine Anadolu’da, bu kez öğlen saatleri Akdeniz’in iç kesimlerinde kuvvetli yağabilir. Bu yağışlar da yine yayla ve köy yollarında yükseldikçe daha kuvvetli olacaktır. Kuvvetli sağanaklar nedeniyle dik yamaçlı yollarda dikkatli ve tedbirli yol almakta yarar var.

Akdeniz’in iç kesimlerindeki bu kuvvetli yağışlar perşembe günü de zayıflayarak benzer yerlerde sürecek.

Bu haftanın diğer kuvvetli yağışlı alanı Doğu Karadeniz. Çarşamba tahmini saat 11:00-12:00’den itibaren Rize, Artvin kuvvetli sağanak yağış alacak. Trabzon ve Giresun çevresinde orta kuvvette yağmur bekleniyor. Hava sıcaklıklarıyla birlikte bunaltıcılık da bir süre için azalacak.

HEM BEREKET HEM DE ZORLUK

İç ve Doğu Anadolu’da 16-17 Temmuz’un yağmurlarına dikkat edilmeli. Şehir selleri ya da su baskınları oluşturma riski taşıyan, günlerin genellikle öğlen-akşam saatleri arası kuvvetlenecek sağanaklar hem bereket, hem de şehirlerde zorluğu beraberinde getirebilir.

İstanbul’da yağmursuz günler sürüyor, en az 5 gün daha yağmur beklenmiyor. Uzun vadeli tahminlerde de yağış ihtimalleri çok düşük. İstanbul belki de 2 ay boyunca tek damla yağmur kaydedemeyebilir. 30 Mayıs 2025 tarihinden beri şehrin en azından birkaç ilçesinin gördüğü bir yağmur yağmadı. Anadolu Yakası iç kesimlerde geçtiğimiz öğlen zayıf bir çisenti görebildik. Bunu saymazsak mevsim değişecek, yağmur sesi duymadık. Sokaklarda ve mahallelerde temizlik ve kötü kokuların azalması adına yağmura ayrıca hasretiz.