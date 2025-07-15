İrem Sak ile Furkan Korkmaz tatilde
Oyuncu İrem Sak ile basketbolcu Furkan Korkmaz, Göcek'te tatil yapıyor
Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Bahçeşehir Koleji'nde forma giyen basketbolcu Furkan Korkmaz, oyuncu sevgilisi İrem Sak ile tatil sezonunu Göcek‘te açtı.
Arkadaşlarıyla tekne tatiline çıkan çiftten İrem Sak, aldığı kilolarla dikkat çekti.
Günü; arkadaşlarıyla sohbet ederek geçiren İrem Sak ile Furkan Korkmaz, bir ara sıcaktan bunalınca kendilerini serin sulara bıraktı.
İrem Sak'ın denizden çıkışta kurulanmak için havluyla verdiği mücadele ilginç görüntülere neden oldu.