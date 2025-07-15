İrem Sak ile Furkan Korkmaz tatilde - Magazin haberleri

İrem Sak ile Furkan Korkmaz tatilde - Magazin haberleri

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Bahçeşehir Koleji'nde forma giyen basketbolcu Furkan Korkmaz, oyuncu sevgilisi İrem Sak ile tatil sezonunu Göcek‘te açtı.

REKLAM advertisement1

Arkadaşlarıyla tekne tatiline çıkan çiftten İrem Sak, aldığı kilolarla dikkat çekti.

Günü; arkadaşlarıyla sohbet ederek geçiren İrem Sak ile Furkan Korkmaz, bir ara sıcaktan bunalınca kendilerini serin sulara bıraktı.

REKLAM

İrem Sak'ın denizden çıkışta kurulanmak için havluyla verdiği mücadele ilginç görüntülere neden oldu.