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Alman otomotiv üreticisi Volkswagen (VW),elektrikli otomobil geliştirme çalışmalarında hedeflenen seviyeye beklenen süreden daha önce ulaştığını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamada, 2025 yılında planlanan yılda 1 milyon elektrikli araç üretiminin, 2023'e çekildiği belirtildi.

Gelecek planlarını güncelleyen VW, 2025 hedefini ise yılda 1.5 milyon elektrikli otomobil üretmek şeklinde değiştirdi.

2015'te patlak veren dizel skandalı sonrası elektrikli otomobillere yönelen VW, geçtiğimiz yıllarda elektrikli model ailesi I.D.'nin tanıtımını gerçekleştirmişti.

I.D. modellerinin elektrikli altyapısı, VW Grubu'nun diğer markaları olan Skoda ve Seat modellerinde de kullanılacak.

VW'nin elektrikli araç üretimi kapsamında mevcut fabrikalarını dönüştürmesi ve bu tesislerde ürettiği mevcut modelleri için de Manisa'da yeni bir fabrika açması bekleniyor.

YERLİ ELEKTRİKLİ 2022'DE YOLLARDA OLACAK

TOGG'un dün tanıttığı Türkiye'nin elektrikli otomobili ise, 2022 yılında yollara çıkacak. Bursa'nın Gemlik ilçesinde üretilecek yerli otomobil, yılda 175 bin adet üretilecek.

Otomobilin marka ismi önümüzdeki 6 ay içinde açıklanacak. Öte yandan, ilk etapta c segment SUV olarak yollara çıkacak yerli otomobil, 2030'a kadar model sayısını 5'e çıkaracak.