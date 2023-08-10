Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Gündem 3. Sayfa Vücuduna sıvı enjekte etmişler! Cinayetle biten eskort tuzağı!

        Vücuduna sıvı enjekte etmişler! Cinayetle biten eskort tuzağı!

        İstanbul'da, 19 yaşındaki Muhterem Perçikli tarafından günlük kiralanan daireye götürülüp öldürülen ve cansız bedene apartman boşluğunda bulunan 57 yaşındaki Murat Arpapay'ın ölüm nedeni Adli Tıp raporuyla ortaya çıktı. Evinde sakladığı paraları çalmak için plan yapan şüphelilerin, Arpapay'ın vücuduna kimyasal sıvı enjekte ederek öldürdükleri belirlendi. Arpapay'ın öldürülmesiyle ilgili şüphelilerden Muhterem Perçikli ve Serpil Demir tutuklanırken, paraları alan Ersen Başak, cinayeti işleyen Doğan Sarıyıldız ile Fatih Erginoğlu'nun ise yurt dışına kaçtıkları belirlendi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.08.2023 - 11:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Vücuduna sıvı enjekte etmişler! Cinayetle biten eskort tuzağı!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İstanbul Bahçelievler'de olay, 27 Temmuz´da, saat: 09.30 sıralarında Şirinevler Mahallesi´nde meydana geldi.

        HAVALANDIRMA BOŞLUĞUNDA CANSIZ BULUNDU

        Parası için öldürülen Murat Arpapay.
        Parası için öldürülen Murat Arpapay.

        DHA'da yer alan habere göre bir apartmanın havalandırma boşluğunda erkek cesedi bulanlar polise haber verdi. Olay yerine gelen ekipler herhangi bir bıçak ya da silah yarası olmayan cesedin Murat Arpapay´a (57) ait olduğunu belirledi.

        SIVI ENJEKTE EDİP ÖLDÜRMÜŞLER

        Günlük eve girerken kameraya böyle yansıdılar.
        Günlük eve girerken kameraya böyle yansıdılar.

        Arpapay´ın cesedi, şüpheli ölüm olarak değerlendirilerek Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Burada yapılan otopsinin ardından çıkan raporda, Arpapay´ın vücuduna sıvı enjekte edilerek öldürüldüğü ortaya çıktı.

        GÜNLÜK KİRALIK DAİREDE KALMIŞ

        Murat Arpapay'ı öldürmek için günlük eve böyle geldiler.
        Murat Arpapay'ı öldürmek için günlük eve böyle geldiler.

        Raporun ardından polis, olayla ilgili inceleme başlattı. Yapılan çalışmalarda Arpapay´ın cesedinin bulunduğu apartmanda oturmadığı ancak olaydan bir gün önce Muhterem Perçikli (19) isimli kadınla beraber binadaki günlük kiralık dairede kaldığı belirlendi.

        GÜVENLİK KAMERALARINDAN ŞÜPHELİLER BELİRLENDİ

        Fotoğraflar DHA'dan alınmıştır.
        Fotoğraflar DHA'dan alınmıştır.

        Daireye giren çıkan kişileri araştıran polis aynı gün Serpil Demir, Doğan Sarıyıldız´ın Fatih Erginoğlu´nun da aynı eve girdiğini, bu kişilerden Muhterem Perçikli´nin aynı gün saat 21.20´de evden ayrıldığını diğer 3 kişinin ise sabah saat 04.00´da binadan çıktıklarını belirledi. Ekipler, şüphelilerden Muhterem Perçikli ile Serpil Demir´i yakalayarak gözaltına alındı.

        CİNAYETİ ARPAPAY´IN PARALARI İÇİN İŞLEMİŞLER

        İşlemleri için emniyete götürülen Perçikli ve Demir ifadelerinde yaşananları itiraf etti. Şüphelilerin polise verdikleri ifadeye göre; Murat Arpapay sosyal medyadan tanıştığı, daha sonra yüzyüze de görüştüğü Ersen Başak'a uzun yıllar İngiltere´de yaşadığını, Türkiye´ye döndükten sonra geçimini ailesinin İngiltere´den gönderdiği parayla sağladığını söyledi.

        ÖNCE ARKADAŞ SONRA SEVGİLİ OLDU

        Fotoğraf: Muhterem Perçikli'nin sosyal medya hesabından alınmıştır.
        Fotoğraf: Muhterem Perçikli'nin sosyal medya hesabından alınmıştır.

        Arpapay´ın paralarını evde sakladığını öğrenen Başak, paraları alabilmek için bir plan yaptı ve Muhterem Perçikli ile Serpil Demir´den yardım istedi. Plana göre Muhterem Perçikli ile Serpil Demir Ersen Başak´a ait kafeye gidecek, burada oturan Murat Arpapay ile tanışacaktı. Planı uygulayan şüphelilerden Muhterem Perçikli, tanıştığı Murat Arpapay ile önce arkadaş sonra da sevgili oldu.

        YURT DIŞINA KAÇTILAR

        Olay günü Muhterem Perçikli, Murat Arpapay´la tuttuğu günlük kiralık daireye gitti. Kısa bir süre sonra Serpil Demir, Doğan Sarıyıldız ve Fatih Erginoğlu da aynı daireye gitti. Burada Arpapay´ın ellerini bağlayan 3 şüpheli daha sonra iğneyle Arpapay´ın vücuduna kimyasal sıvı enjekte ederek öldürdü. Şüpheliler, Arpapay´ın cesedini binanın havalandırma boşluğuna bırakarak olay yerinden ayrıldı.

        2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

        Daha sonra Arpapay´ın evine giren Ersen Başak, evdeki paraları alıp Gürcistan'a, cinayeti işleyen Doğan Sarıyıldız ile Fatih Erginoğlu ise Kıbrıs´a kaçtı. Olaydan sonra gözaltına alınan Serpil Demir ile Muhterem Perçikli ise işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

        #Muhterem Perçikli
        #Son dakika haberler
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Pençe-Kilit bölgesinde 5 asker şehit oldu!
        Pençe-Kilit bölgesinde 5 asker şehit oldu!
        Türkiye'nin stratejik iki tatlı su gölü için kritik uyarı: Bir damla dahi su almayın!
        Türkiye'nin stratejik iki tatlı su gölü için kritik uyarı: Bir damla dahi su almayın!
        "Kendisi duygulandı, biz de duygulandık"
        "Kendisi duygulandı, biz de duygulandık"
        Galatasaray durmuyor
        Galatasaray durmuyor
        Saldırı hazırlığındaki teröristler yakalandı!
        Saldırı hazırlığındaki teröristler yakalandı!
        İşte Şenol Güneş'ın 11'i!
        İşte Şenol Güneş'ın 11'i!
        "7 Bela Taner" cinayetinde saldırganlara kelepçe!
        "7 Bela Taner" cinayetinde saldırganlara kelepçe!
        Mehmetçik’e özel görev: TSK'da afet yapılanması
        Mehmetçik’e özel görev: TSK'da afet yapılanması
        Haziran ayı işsizlik rakamları açıklandı
        Haziran ayı işsizlik rakamları açıklandı
        Ekvador'da silahlı saldırıya uğrayan başkan adayı hayatını kaybetti
        Ekvador'da silahlı saldırıya uğrayan başkan adayı hayatını kaybetti
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        Kavgayı ayırmak istedi! Araya girdi öldü!
        Kavgayı ayırmak istedi! Araya girdi öldü!
        Trafik kazası geçirdi
        Trafik kazası geçirdi
        Defineciler 13 metre derilikte kâbusu yaşadı!
        Defineciler 13 metre derilikte kâbusu yaşadı!
        Havada kademeli tavan fiyat
        Havada kademeli tavan fiyat
        İsale hattı patladı! Köpeğiyle havaya fırladı!
        İsale hattı patladı! Köpeğiyle havaya fırladı!
        Fırlattığı mikrofon para etti
        Fırlattığı mikrofon para etti
        Marmara ve Karadeniz'de sağanak
        Marmara ve Karadeniz'de sağanak
        "Herkese kimlik soramam"
        "Herkese kimlik soramam"
        Habertürk Anasayfa