Geçtiğimiz yaz aylarında Türkiye'ye giriş yapan Çinli elektrikli otomobil markası Voyah'ın Türkiye distribütöründen dikkat çeken bir adım atıldı.

Markanın Türkiye distribütörü Marcar Otomotiv A.Ş., Çin'den Türkiye'ye getirdiği otomobilleri, Türkiye'den de yurt dışına satmaya hazırlanıyor.

Voyah Türkiye'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, elektrikli otomobil ithalatına getirilen yeni düzenlemeler kapsamında, markanın otomobil ithalatı gerçekleştiremediği belirtildi.

Şirketin açıklamasında, Türkiye'ye getirilen fakat ithalat kuralları nedeniyle Türkiye'de satılamayan araçların, yurt dışından isteyenlere satılabileceği aktarıldı.

Voyah Türkiye'nin sosyal medya hesabından konu ile ilgili hem İngilizce hem Türkçe olarak yapılan paylaşımda, "Değerli bağlantılarımız ülkemizdeki Serbest Ticaret Anlaşması olan ülkeler ve Avrupa birliği ülkeleri harici ülkelerden ithalatı yapılan elektrikli araçlar konulu yeni tebliğden sonra ithalatını gerçekleştiremediğimiz Voyah Free REEV Hybrid (1200km Menzil) ve Voyah Dream Ev araçlarımızı değerli yurt dışı bağlantılarımızın ilgisine sunmaktayız. Satın almak isteyenler bize ulaşabilirler" denildi.

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Açıklamanın devamında ise, Dream Phev (Mpv) ve Passion Phev (Sedan) modellerinin Türkiye'ye getirilmesi için çalışmaların devam ettiği belirtilerek, hibrit motorlu her iki otomobilin de yılın ikinci çeyreğinde satışının planlandığı kaydedildi.

YAPILAN PAYLAŞIM SİLİNDİ

Bu paylaşımlar üzerine, konu ile ilgili sorularımızı Voyah'ın Türkiye distribütörü Marcar Otomotiv'e ilettik.

Şirketten konu ile ilgili geri dönüş yapılacağının tarafımıza bildirilmesi üzerine, muhatabın cevap hakkını korumak hassasiyetini göz önünde bulundurarak haberimizin yayın tarihini erteledik.

Fakat, aradan yaklaşık 1 hafta geçmesine rağmen henüz herhangi bir geri dönüş alamadık. Üstelik, konu ile ilgili geçtiğimiz hafta yapılan paylaşımların da Voyah Türkiye'nin resmi hesabından silindiği gözlemledik.

Bu noktada, haberde yer alan tüm araç görsellerinin Voyah Türkiye'nin resmi hesabından yayımlanan ama sonradan silinen paylaşımdan alındığını belirtmekte fayda var.

TEMMUZ'DA TÜRKİYE'YE GELDİ

Çinli otomotiv üreticisi Dongfeng çatısı altında yer alan elektrikli otomobil markası Voyah, Temmuz 2023'te Türkiye'ye giriş yapmıştı.