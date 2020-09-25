ID.4'ün donanımında etkileşimli IQ.Light LED Matrix farlar gibi özellikler bulunuyor. Bu aydınlatma sisteminin aynı zamanda diğer sürücüleri rahatsız etmeden yolu parlak bir şekilde aydınlatan ve akıllı bir şekilde kontrol edilebilen uzun far ışıkları da sunduğu belirtiliyor.