Voleybol Milletler ligi Vodafone 5G iş birliği

Voleybol Milletler Ligi, Antalya'da düzenlenecek olan kadınlar karşılaşmaları kapsamında Vodafone ile gerçekleştirilen dinamik iş birliğini duyurmanın heyecanını yaşıyor. İş birliği çerçevesinde, gerçekleştirilecek her karşılaşmanın, skorların ve performansların istatistiğini takip etmek için en yeni teknolojiler kullanılacak. Dünya çapındaki yayıncılara Türkiye’de ilk defa Vodafone'un güçlü 5G şebekesi üzerinden anında ve kesintisiz iletilecek olan istatistikler, taraftarlara gerçek zamanlı veriler sunacak ve daha önce benzeri görülmemiş bir izleme deneyimi yaşatacak.

SERVİS VE SMAÇ HIZI TAKİBİ YAPILACAK

Dünyada kadın voleyboluna, Türkiye'de ise kadın sporuna yönelik en kapsamlı sponsorluk anlaşmasına imza atan Vodafone, Antalya'da oynanacak karşılaşmaların gelişmiş maç teknolojileriyle entegrasyonunu sağlamaya öncülük edecek. Bu kapsamda servis ve smaç hızı takibi yapılırken hakemlerin maç yönetimine katkı sağlayan animasyonlar ve video destekleri sunulacak.

Volleyball World CEO'su Finn Taylor iş birliğiyle ilgili, “Voleybol Milletler Ligi her yıl taraftar deneyimini daha üst seviyelere taşımak için çalışmalar yürütüyor. Vodafone'un bu sezon Antalya'daki karşılaşmalara 5G teknolojisini entegre etmesi, teknolojik yeteneklerimizde önemli bir sıçramaya işaret ediyor. Gerçek zamanlı istatistikler ve verilerle yalnızca yayın deneyimini geliştirmekle kalmıyoruz, aynı zamanda sporun en iyi anlarını doğrudan sunarak taraftarların maçlara bağlılığını ve ilgisini de artırıyoruz" ifadelerini kullandı.

"SPOR SALONUNUN İNTERNET HİZMETİ 5G ÜZERİNDEN SAĞLANIYOR"