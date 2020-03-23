Necdet Çalışkan ncaliskan@haberturk.com

Koronavirüs ile mücadele kapsamında milyonlar eve kapanınca, internet kullanımı da arttı. Virüsün yayılmasını yavaşlatmak için TV ve internet aracılığıyla uzaktan eğitim modeline geçilirken, online araçlarla evden çalışma da zorunluluk haline geldi.

Hem dünya hem de Türkiye’nin koronavirüse karşı mücadele ettiği bu dönemde, sabit ve mobilde artan internet kullanımıyla ilgili merak edilen soruları Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Süel yanıtladı.

- İnsanlar eve kapanınca internet kullanımı ne kadar arttı?

Sadece Türkiye değil, tüm dünya olağanüstü bir dönemden geçiyor. Dünyanın dört bir yanında, salgınla mücadele için eşi benzeri görülmemiş önlemler alınıyor. Toplum olarak birlik ve beraberlik ruhuyla hareket etmemiz gereken bir dönemdeyiz. Vodafone olarak, bu süreçte tüm kaynaklarımızı seferber etmiş durumdayız. İletişim gibi son derece kritik bir alanda hizmet sunmanın bilinciyle, ülkemiz için bu zorlu dönemde hizmetlerimizin devamlılığını sağlamaya odaklanıyoruz. Ayrıca, ekosistemimizi ayakta tutmak için gerekli önlemleri alıyoruz.

Evden çalışma, uzaktan eğitim gibi tedbirlerin alınmasıyla birlikte müşterilerimizin mobil ve sabit data kullanımında artışlar görmeye başladık. Sabit tarafta data artışı çift haneye ulaşmış durumda. Altyapımız bu artışlara hazır. Ocak ayından bu yana kapasitemizi yüzde 20 artırdığımız için, performansımızda hiçbir sıkıntı yaşamadan talebi karşılıyoruz. Bununla birlikte, ileride herhangi bir performans sorunu yaşamamak için gerekli önlemleri alıyor ve kapasite artırım çalışmalarımıza devam ediyoruz.

- Kullanıcılarda üst paketlere geçme eğilimi var mı?

Sadece son dönemde değil, sürekli artan ‘data’ ihtiyacı sonucu daha yüksek kotalı paketlere geçişte artış gözlemliyoruz. Bu noktada, müşterilerimize tüm işlemlerini mağazalarımıza gitmeden tek noktadan yapabilecekleri Vodafone Yanımda platformumuzu öneriyoruz. Dijital müşteri deneyimine yönelik olarak geliştirdiğimiz bu platform üzerinden müşterilerimizin her tür bilgiye online olarak ulaşmasını sağlıyoruz. Sunduğumuz ev interneti tekliflerinde ise müşterilerimiz halihazırda sınırsız bir şekilde kullanım yapabiliyorlar.

- Normal süreçte abonelerin ortalama kullanımı ne kadar?

Bugün Türkiye, dünyada en yüksek mobil genişbant büyümesine sahip ülkelerden biri. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) verilerine göre, 14.1 milyonu sabit abone, 63 milyonu mobil abone olmak üzere toplam yaklaşık 77.1 milyon genişbant internet abonesine sahip. Sabit telefon abone sayısı yaklaşık 11.5 milyon, mobil abone sayısı ise yaklaşık 82.9 milyon oldu. Makinelerarası iletişim (M2M) ve 0-9 yaş nüfus hariç olmak üzere mobil penetrasyon oranı yüzde 115.4 olarak gerçekleşti.

Sabit genişbant abonelerinin aylık ortalama data kullanımı 113.2 GByte oldu. 4.5G hizmetinin abone sayısı 76 milyonu geçti. Aktif olarak bu hizmeti kullanabilenlerin sayısı ise yaklaşık 45.8 milyon olarak gerçekleşti. Mobil genişbant internet abonelerinin aylık ortalama kullanımı 6.4 GB seviyesinde iken, cihazı ve SIM kartı 4.5G hizmetine uygun olan 4.5G abonelerinin data kullanımı ise aylık 8.3 GB oldu.

- Kullanıcıların operatörlerden bu dönemde çeşitli beklentileri var. Siz bu kapsamda neler yaptınız?

Vodafone olarak, her kurum gibi biz de tüm kaynaklarımızla ülkemizin bu zor süreci atlatması için seferber olduk. Bu kapsamda, müşterilerimizin hayatını kolaylaştırmaya yönelik şu adımlar attık:

Eğitim Bilişim Ağı (EBA) platformunda kullanılmak üzere, tüm müşterilerimize Mart sonuna kadar toplam 6 GB internet tanımlıyoruz. Müşterilerimiz, hiçbir ek işlem yapmadan EBA’ya erişim sağlayabilecek.

Vodafone TV içeriklerini 30 Nisan’a kadar tüm müşterilerimize ücretsiz sunuyoruz. Vodafone Yanımda mobil uygulamamızla, müşterilerimizin işlemlerini evden çıkmadan yapabilmelerini sağlıyoruz.

Toplumsal farkındalığı artırmak için tüm müşterilerimize akıllı telefonları üzerinden “Evde Kal” çağrısı yapıyoruz.

- Uzaktan çalışma için neler sunuyorsunuz?

Vodafone Business çatısı altında sunduğumuz çözümlerle işletmelerin uzaktan çalışma uygulamasına destek veriyoruz. Kurumsal müşterilerimiz için ihtiyaçlarına göre esnek olarak sunduğumuz internet ve veri merkezi altyapılarını siber güvenlik çözümlerimizle güvende tutuyoruz. İşletmelerin operasyonlarını ek fiziksel yatırım ve teknik personel maliyeti olmadan buluta taşıyoruz.

Bulut Santral mobil uygulamamız sayesinde çalışanlar 0850’li şirket numaraları ile arama yapmaya ve çağrı almaya devam edebiliyor. Çalışanlar ayrıca, SSL VPN teknolojisiyle ofis dışındayken internet üzerinden güvenli bir şekilde kritik iş uygulamalarına erişebiliyor.