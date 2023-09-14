Vodafone'dan öğrencilere destek

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Önde gelen telekomünikasyon firmalarından Vodafone, teknolojinin gücüyle eğitime destek olmaya devam ettiğini açıkladı.

Firma, yeni eğitim-öğretim yılının başlamasıyla Dersigo işbirliğiyle sunduğu dijital eğitim platformuyla, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ve Liselere Giriş Sınavı’na (LGS) hazırlanan öğrencilerin eğitim takviyelerine ve soru çözümlerine en hızlı ve hesaplı yoldan erişmesini mümkün kılacak. Öğrenciler, isterlerse konu anlatımı veya soru bankasını, isterlerse ikisini birden satın alarak diledikleri an sınavlara hazırlanabilecek.

"TEKNOLOJİNİN TÜM İMKÂNLARINI KULLANIYORUZ"

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, “Ülkemizde YKS’ye 3,5 milyon civarında, LGS’ye yaklaşık 1,3 milyon gencimiz katılıyor. Bu öğrencilerimiz ve aileleri için sınavlara hazırlık ve en iyi eğitim kurumlarına yerleşmek çok önemli. Sınav hazırlıkları hem zaman hem de bütçe açısından zorlayıcı olabiliyor. Yapılan araştırmalarda ülkemizde öğrencilerin özel destek eğitimlerine ulaşma oranının %13 seviyesinde olduğunu görüyoruz. Yeni eğitim-öğretim yılının başlamasına paralel olarak Dersigo işbirliğiyle sunduğumuz dijital eğitim platformuyla her öğrencinin kaliteli eğitime kolaylıkla ve uygun fiyatlarla ulaşmasını sağlıyoruz. Teknolojinin tüm imkânları kullanılarak geliştirilen bu platformla öğrencilerimize sınava hazırlık süreci için tamamen dijital bir deneyim sunuyoruz. Kişiselleştirilmiş eğitim programıyla öğrencileri tanıyor, hedeflerini biliyor ve en uygun görevlerle onları ders programları arasında boğmadan hedefe yönlendiriyoruz. Söz konusu platformu sınava hazırlık maratonu boyunca öğrenciyi tanıyan, anlayan, yönlendiren, motive eden fakat hiç küsmeyen, yargılamayan ve her zaman yanında olan bir arkadaş gibi konumlandırmak arzusundayız" ifadelerini kullandı.

OYUNLAŞTIRILMIŞ DİJİTAL EĞİTİM PLATFORMU

Vodafone, Dersigo işbirliğiyle teknolojinin tüm imkânlarından yararlanarak Yapay Zekâ destekli, oyunlaştırılmış, rekabetçi ve ödüllü bir dijital eğitim platformunu kullanıcılarına sundu. Kullanıcı adı ve şifresiyle sisteme giren öğrencilerin öncelikle seviyeleri belirleniyor ve öğrenciler seviyelerine uygun olarak MetaLig’lere yerleştiriliyor. Herhangi bir MetaLig’de mücadele eden öğrenciye özel görevler atanıyor ve öğrenciler atanan görevleri tamamladıkça puan ve elmas kazanarak üst liglere çıkıyor. Öğrenciler kazandıkları elmasları sistem içinde bulunan mağazada harcayarak yetim kumbarasında biriktirebiliyor, sokak hayvanlarının beslenmesine destek olabiliyor, lösemili çocuklara yardım edebiliyor veya kazandıkları elmaslarla fiziksel bir soru bankası satın alarak kendilerini ödüllendirebiliyor.