Yılbaşı verilerini açıkladı

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Türkiye genelinde 24.7 milyon mobil abonesi bulunan Vodafone’un yılbaşı tatili süresince gerçekleşen GSM trafiğine ilişkin verilerini açıkla. Buna göre, Vodafone’lular, 31 Aralık 2021 ve 1 Ocak 2022 tarihlerini kapsayan 2 günde toplam 444 milyon dakika konuştu, 43 milyon SMS gönderdi ve 18 milyon GB mobil internet kullandı.

Vodafone’luların yılbaşı tatili süresince mobil internet kullanımı geçen yıla göre yüzde 24 arttı. En yüksek data kullanımı 1 Ocak 2022’de 9.3 milyon GB olarak gerçekleşti. Vodafone’lular, yılbaşında sosyal medya, video ve TV uygulamalarında toplam 9.72 milyon GB, iletişim uygulamalarında ise 1.23 milyon GB kullandı.

444 MİLYON DAKİKA KONUŞMA, 43 MİLYON SMS

Vodafone müşterileri, iletişim uygulamalarında geçen haftaya kıyasla yüzde 20 daha fazla veri kullandı. Yılbaşı tatilinde Vodafone müşterilerinin sesli görüşme sayısı, geçen yıla kıyasla yüzde 15 artarak 859 milyon oldu.

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, “Her yıl olduğu gibi bu yıl da dijital teknoloji çözümlerimiz ve geniş kapsama gücümüz ile yeni yıl kutlamalarında müşterilerimizin yanında olduk. Müşterilerimiz yılbaşı tatilinde toplam 444 milyon dakika, 43 milyon SMS ve 18 milyon GB mobil internet kullandı” dedi.

Verilen bilgiye göre Vodafone’un yapay zekâ tabanlı kişisel dijital asistanı TOBi, 2 günde toplam 630 bini aşkın kullanıcıyla yaklaşık 1 milyon sohbet gerçekleştirdi. Diğer yandan 31 Aralık 2021’de 3.7 milyon kullanıcı 8.4 milyon kez, 1 Ocak 2022’de ise 3.6 milyon kullanıcı 8.1 milyon kez Vodafone Yanımda uygulamasına giriş yaptı.

EN YOĞUN TRAFİK YAŞANAN ŞEHİRLER VE ÜLKELER

Yılbaşında en çok konuşan iller sırasıyla İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Şanlıurfa, Antalya, Konya, Adana, Kocaeli ve Samsun olurken; en çok SMS gönderen iller İstanbul, Ankara, Şanlıurfa, İzmir, Bursa, Konya, Antalya, Adana, Van ve Samsun; en çok mobil internet kullanan iller de İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Şanlıurfa, Antalya, Konya, Kocaeli, Adana ve Mersin oldu.

Vodafone’luların yılbaşında en çok aradığı ülkeler sırasıyla Almanya, Kıbrıs, Afganistan, Türkmenistan, Hollanda, Mısır, Fransa, Amerika Birleşik Devletleri, Belçika ve Yunanistan; en çok SMS gönderilen ülkeler ise Kıbrıs, Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Fransa, Türkmenistan, Ukrayna, Hollanda, Rusya ve Hindistan olarak belirlendi.