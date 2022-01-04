Yılbaşı verilerini açıkladı

Türkiye genelinde 24.7 milyon mobil abonesi bulunan Vodafone’un yılbaşı tatili süresince gerçekleşen GSM trafiğine ilişkin verilerini açıkla. Buna göre, Vodafone’lular, 31 Aralık 2021 ve 1 Ocak 2022 tarihlerini kapsayan 2 günde toplam 444 milyon dakika konuştu, 43 milyon SMS gönderdi ve 18 milyon GB mobil internet kullandı.
Vodafone’luların yılbaşı tatili süresince mobil internet kullanımı geçen yıla göre yüzde 24 arttı. En yüksek data kullanımı 1 Ocak 2022’de 9.3 milyon GB olarak gerçekleşti. Vodafone’lular, yılbaşında sosyal medya, video ve TV uygulamalarında toplam 9.72 milyon GB, iletişim uygulamalarında ise 1.23 milyon GB kullandı.
444 MİLYON DAKİKA KONUŞMA, 43 MİLYON SMS
Vodafone müşterileri, iletişim uygulamalarında geçen haftaya kıyasla yüzde 20 daha fazla veri kullandı. Yılbaşı tatilinde Vodafone müşterilerinin sesli görüşme sayısı, geçen yıla kıyasla yüzde 15 artarak 859 milyon oldu.
Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, “Her yıl olduğu gibi bu yıl da dijital teknoloji çözümlerimiz ve geniş kapsama gücümüz ile yeni yıl kutlamalarında müşterilerimizin yanında olduk. Müşterilerimiz yılbaşı tatilinde toplam 444 milyon dakika, 43 milyon SMS ve 18 milyon GB mobil internet kullandı” dedi.
Verilen bilgiye göre Vodafone’un yapay zekâ tabanlı kişisel dijital asistanı TOBi, 2 günde toplam 630 bini aşkın kullanıcıyla yaklaşık 1 milyon sohbet gerçekleştirdi. Diğer yandan 31 Aralık 2021’de 3.7 milyon kullanıcı 8.4 milyon kez, 1 Ocak 2022’de ise 3.6 milyon kullanıcı 8.1 milyon kez Vodafone Yanımda uygulamasına giriş yaptı.
EN YOĞUN TRAFİK YAŞANAN ŞEHİRLER VE ÜLKELER
Yılbaşında en çok konuşan iller sırasıyla İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Şanlıurfa, Antalya, Konya, Adana, Kocaeli ve Samsun olurken; en çok SMS gönderen iller İstanbul, Ankara, Şanlıurfa, İzmir, Bursa, Konya, Antalya, Adana, Van ve Samsun; en çok mobil internet kullanan iller de İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Şanlıurfa, Antalya, Konya, Kocaeli, Adana ve Mersin oldu.
Vodafone’luların yılbaşında en çok aradığı ülkeler sırasıyla Almanya, Kıbrıs, Afganistan, Türkmenistan, Hollanda, Mısır, Fransa, Amerika Birleşik Devletleri, Belçika ve Yunanistan; en çok SMS gönderilen ülkeler ise Kıbrıs, Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Fransa, Türkmenistan, Ukrayna, Hollanda, Rusya ve Hindistan olarak belirlendi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!