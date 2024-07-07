Virgil Van Dijk: Barış Alper Yılmaz ele avuca sığmaz biri
EURO 2024 çeyrek finalinde milli takımımızı 2-1 mağlup ederek adını yarı finale yazdıran Hollanda Milli Takımının deneyimli stoperi Virgil Van Dijk, maçın ardından yaptığı açıklamalarda Barış Alper Yılmaz'a övgüler yağdırdı.
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda milli takımımızı 2-1 yenerek yarı finale yükselen Hollanda milli takımının tecrübeli oyuncusu Virgil Van Dijk, maçın ardından açıklamalarda bulundu.
"TAKIMIMLA GURUR DUYUYORUM"
Trt Spor'a konuşan Van Dijk'ın açıklamaları şu şekilde:
"Sonlara doğru geri çekildik. Türkiye çok fazla risk aldı ve üstümüze geldi. Sonunda yarı finale yükseldik. Taraftarlarımızla güzel bir kutlama yaptık. Taraftarlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Stadyumda çok fazla Türk taraftar vardı. Takımımla çok gurur duyuyorum. Biz de çok iyi başladık, topa sahip olmada ve rakibin topa sahip olmasında. Sonra daha özensiz oynadık ve tehlikeli yerlerde toplar kaybettik. Sonuç olarak, çok fazla top kaybı yapmamamız nedeniyle kontrataklarla daha tehlikeli oldular. İkinci yarıda sakin kalmalı ve yakaladığımız fırsatları değerlendirmeliydik. Bunu da iyi yaptık. Elinizden gelen her şeyi yapmalısınız ve biz de yaptık. Bir kurtarışa, bir müdahaleye ya da başka bir şeye herkesin nasıl tepki verdiğini görüyorsunuz. Bunu birlikte yaptık ve yarı finale çıkmak için elimizden gelen her şeyi yaptık. Şimdi toparlanıp bir başka zorlu maça hazırlanacağız."
"BARIŞ ALPER YILMAZ ELE AVUCA SIĞMAZ BİRİ"
"Birinci yarı bile birbirinden farklıydı. İyi başladık, topa sahip olduk. Türkiye biraz geride kalmıştı. Sonrasında Türkiye golü attı. Arda Güler'in çok güzel bir pasıyla gol geldi. Biz sonrasında sakin kaldık ve ikinci yarıya başladık. Çok çalıştık ama sonucu da aldık. Barış Alper Yılmaz sürekli koşuyordu. Ele avuca sığmaz şekilde koşuyordu. Her savunmacı için zordur. Bizi çok zorladı. Gol atamadı ama. Eğer bir şekilde onu tasvir edecek olursak, gerçekten önemli bir oyuncu." diyerek sözlerini tamamladı.