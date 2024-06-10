3. VEED

Veed ile videolarınızı ve vloglarınızı profesyonel bir şekilde düzenleyebilirsiniz. Program size video düzenleme, yapay zeka avatarları, kendinizi ve ekranınızı kaydetme, stok kütüphanesi, iş birliği videoları hazırlama ve canlı yayın ekranları hazırlama hizmetleri sunuyor.

Veed ile İngilizce konuştuğunuz bir videonuzda bir anda İspanyolca ya da Çince konuşabilirsiniz. Aynı zamanda seçtiğiniz avatarı canlandırabilir ve ona istediğiniz metni ya da ses dosyasını atayarak videolar oluşturabilirsiniz.