Victor Osimhen'den 28. gol!

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Galatasaray deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşırken, sarı-kırmızılıların Nijeryalı forveti Victor Osimhen, 2 kez fileleri havalandırdı.

Müsabakanın 10. dakikasında Barış Alper Yılmaz'ın indirdiği topu alan Osimhen ceza sahası içi sağ tarafından sert vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skor 1-0 oldu. Maçın 27. dakikasında kazanılan penaltıda topun başına geçen 26 yaşındaki futbolcu, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ve skoru 2-0 getirdi.

REKLAM advertisement1

Victor Osimhen, Fenerbahçe derbisinde ilk kez gol sevinci yaşarken, Türkiye Kupası'nda gol sayısını 2 yaptı. Nijeryalı futbolcu, bu sezonki gol sayısını da 28'e çıkardı. Maça 11'de başlayan Osimhen, 86. dakikada yerini Alvaro Morata'ya bıraktı.