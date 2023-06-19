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Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından sigortanın öneminin daha da artığının altını çizen VHV Sigorta Genel Müdürü Fatih Ağacık, “Ülkemizde sigortalanabilir konutların tamamı için deprem ve konut sigortası yaptırılması gerekiyor. Bu amaçla VHV Sigorta olarak konut sigortası ürünümüzü teminat, maliyet, kazanç ve ek avantajlarla güçlendirerek Eko Paket, Standart Paket ve Lüks Paket adı altında üç paket opsiyonu ile hizmete sunduk.” dedi.

Evini ve sevdiklerini sigorta güvencesi altına almak isteyenler, deprem, yangın, hırsızlık, sel ve su baskınına kadar onlarca riske karşı VHV Sigorta’nın oluşturduğu konut sigortası ürünündeki üç paket opsiyonu arasından kendilerine en uygun olanını seçebiliyor.

GENİŞ TEMİNATLI

Fiyat performansı ile dikkat çeken Eko Paket poliçesinde, , deprem teminatının da içinde yer aldığı doğal afetler, yangın, hırsızlık, terör olayları gibi risklere karşı konut teminat altına alınırken, poliçe içerisinde ilave olarak kira kaybı, cam kırılması, ferdi kaza, üçüncü kişi mali sorumluluk gibi geniş teminatlarda bulunuyor. Kapsamlı korumanın sağlandığı Standart Paket ise Eko Pakete ek olarak, evdeki izolasyon eksikliği, elektronik eşyalar, gıda bozulması gibi teminatlarla daha da güçlendirildi.

Tüm risklere karşı konutun güvence altına alınabildiği Lüks Pakette de iki paketin dışında ek olarak akvaryum teminatı, kazı sonucu yer kayması, geçici ikametgah masrafları, gasp kap kaç teminatı, hukuksal koruma, üçüncü şahıslara ait eşyalar ve evcil hayvan sorumluluk gibi ilave teminatlar yer alıyor.

Öte yandan üç paket opsiyonunda da sigortalılara, acil su ve elektrik tesisatı onarımından ambulans hizmetine, bilgisayar asistans hizmetinden pet asistans hizmetine, ütü ve indirimli kuru temizleme hizmetinden, boya badana hizmetine, eczanelerde indirimden, mini konut onarım, montaj, demontaj hizmeti gibi birçok ek avantaj standart olarak sunulurken, Lüks Paket’e kombi&klima bakımı, montaj/demontaj, petek temizliği, pet asistans gibi ilave asistans hizmeti de yer alıyor. Yeni konut ürünümüz altında sunulan üç paket opsiyonu hakkında detaylı bilgiye VHV Sigorta acentelerinden ulaşılabiliyor.

"SÜREKLİ GÖZDEN GEÇİRİYORUZ"

Zorunlu deprem sigortasının yalnızca deprem ve deprem sonucu meydana gelen sel, yangın gibi doğal afetler sebebiyle binada oluşan maddi hasarlara karşı güvence sağladığının, diğer yandan konut sigortasının ise hem konut hem de konut içerisinde yer alan tüm eşyaları kapsayan çok daha geniş boyutlu bir güvence imkânı sunduğunu hatırlatan VHV Sigorta Genel Müdürü Fatih Ağacık, “Kahramanmaraş depremleri acı bir şekilde gösterdi ki artık sigortanın hayati önem taşıdığını anlamamız ve yaşanabilecek deprem gibi katastrofik risklere karşı sigorta penetrasyonunu mutlaka artırmamız gerekiyor.”dedi.

Fatih Ağacık, iştiraki oldukları Almanya'nın önde gelen sigortacılık gruplarından VHV Grubu'nun 100 yılı aşan tecrübesinden yararlanarak Türkiye sigortacılığında 2023 yılında birçok yeniliğe imza atacaklarının altını çizerek, "Konut sigortası ürünümüzde yaptığımız yenilikleri bunun ilk adımı olarak görüyoruz. VHV Sigorta olarak sevdiklerimizin ve varlıklarımızın kıymetini kaybetmeden bilmenin önemine inanarak, ürünlerimizi acentelerimizden gelen geri bildirimlerle sürekli gözden geçiriyoruz. Bunun için konut sigortası ürünlerimizi müşterilerimizin ihtiyaçlarına göre yeniden düzenledik. Konut sigortası ürünümüzdeki üç pakette de daha modüler ve esnek bir yapı sunuyor, sigortalılarımızın ihtiyaçlarını tam anlamıyla karşılamayı amaçlıyoruz. Bundan sonra da ürün çeşitliliğini artırmanın yanında, mevcut ürünlerimizde güncellemeler yaparak sigortalılarımızın ihtiyacını en mükemmel seviyede karşılayabilecek kapsamlı ürünlerle, sigortacılıkta penetrasyon seviyesini yukarılara çekmeyi hedefliyoruz." diye konuştu.

REASÜRANS MALİYETLERİNDE CİDDİ ARTIŞ BEKLENTİSİ

Diğan yandan VHV Reasürans olarak 2022 yılını hedefleri doğrultusunda döviz bazında çift haneli oranda büyüme ile kapattıklarının altını çizen Maximilian Stahl, ise "Her geçen yıl bir önceki yılın üstüne koyarak Türkiye'de daha fazla güçleniyoruz. 2023 yılı ülke genelinde büyük bir felaketle başlamış olsa da, depremle birlikte sigortaya olan farkındalığın artmasının olumlu yansımalarını göreceğimizi düşünüyoruz. Büyümemizin bu yıl da döviz bazında çift haneli olacağını öngörüyoruz. Öte yandan, 2021 yılında Türkiye merkezli olarak başladığımız ve çevre ülkelere reasürans kapasitesi sağladığımız hizmetimiz de büyük ilgi görüyor, kapasite sağladığımız paydaş sayısı hızla artıyor. Tüm ekip arkadaşlarımın özverili çalışmalarıyla, bölgesel bir reasürans firması olma yolunda hızla ilerliyoruz" şeklinde konuştu.

Kahramanmaraş depremlerinin üzerinden üç ayı aşkın zaman geçmesine rağmen kayıpların sebep olduğu acıyı derinden hissetmeye devam ettiklerini belirten VHV Reasürans CEO'su Maximilian Stahl, sigorta ve reasürans sektörünün üzerine düşen görevleri yerine getirmek için yoğun şekilde çalıştığını söyledi. Genel olarak bakıldığında yaşanan depremlerin sigortacılar ve reasürörler için zor bir yeni yıl başlangıcı oluşturduğunun altını çizen Stahl, "Reasürans yenilemelerinde geçtiğimiz yılın çok iç açıcı geçmediği gerçeği ile bu yenileme dönemindeki fiyatlamalarda, özellikle katastrofik risklere karşı alınan reasürans koruma maliyetlerinde ciddi artışlar oldu. Ülkemiz özelindeki yenilemelerde de muhtemelen ciddi fiyat artışları ve yapı değişiklikleri gözlemleyeceğiz" diye konuştu.

Reasüransın sigorta sektörüne kapasite sağlayarak ekonomilerin sağlıklı işleyişi için önemli bir işlevi olduğunu ifade eden Maximilian Stahl, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında oluşan sigortalı maddi hasarın tamamına yakınını reasürans piyasalarının karşılamasının bunu gösterdiğine dikkat çekti. Dünya genelinde son yıllarda artan doğal felaketler düşünüldüğünde, Türkiye'nin reasürans piyasasının orta risk katagorisinde değerlendirilen bir ülke olduğunu ifade eden Stahl, "Ülke tarihinin muhtemelen en büyük maddi hasarının yaşandığı bir deprem felaketi yaşadık. 2 trilyon TL'ye ulaşması beklenen bir ekonomik kayıptan bahsediyoruz. Sigortalı hasarın ise 100 milyar TL civarında olacağı öngörülüyor. Keşke sigorta penetrasyonu daha yüksek olsaydı ve hasarın daha büyük bir kısmını sigorta ve reasürans piyasası karşılasaydı." dedi.

TÜRKİYE ÖNEMLİ BİR OYUNCU

Reasürans kapasitesi bulmanın son yıllarda hiç olmadığı kadar zorlaştığını ve bunun da kapasitelerin maliyetlerini arttırdığına dikkat çeken Maximilian Stahl, "Enflasyonun etkisiyle birlikte, sigorta bedellerinde ciddi artışlar kaydedildi. Buna ek olarak, makroekonomik konjonktür sebepli uluslararası reasürans sermayesinin azalmasıyla, sigorta satın alma maliyetinde ciddi artışlar da kaçınılmazdır. Fakat bunu olumsuz bir durum olarak algılamamak gerekiyor. Çünkü varlık fiyatlarında da ciddi artışlar gözlenirken, sahip olunan varlıkları koruma ihtiyacının da önemi giderek artıyor. Öte yandan Türkiye uluslararası piyasaya hem reasürans koruması veren hem de reasürans koruması alan önemli bir reasürans oyuncusu ve zaman içinde ülkede reasürans koruması arttıkça sigortalama oranları da artacaktır." diye konuştu.

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