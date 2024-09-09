"Elektrikli araç ekosisteminin önemli bir oyuncusu olacağız"

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Bu yıl 32’nci kez Uluslararası Tüketici Elektroniği Fuarı'na (IFA 2024) katılan Vestel, geçtiğimiz aylarda kurduğu yeni şirketi Vestel Mobilite'nin geliştirdiği ürünleri ziyaretçilerin deneyimine sundu. IFA’da şarj istasyonları, otomotiv elektroniği ve enerji depolama sistemlerini ziyaretçilerle buluşturduklarını kaydeden Vestel CEO'su Ergün Güler, fuar kapsamında gerçekleştirdiği ‘Paradigma Değişimi: Mobilite’ başlıklı keynote konuşmasında mobilite sektöründe son dönemde yaşanan radikal dönüşümleri dünyanın önde gelen şirketlerinden katılımcılara, uluslararası basına ve ziyaretçilere anlattı.

Vestel’in konvansiyonel faaliyet alanlarında üç yılda iki kat büyüme hedeflerinin yanı sıra mobilite pazarında üssel büyüme beklediklerinin altını çizen Güler, “2030 yılında global mobilite pazarının, sadece bizim faaliyet gösterdiğimiz elektrikli araç komponentleri, elektrikli araç şarj istasyonları ve enerji batarya depolama çözümlerinin yaklaşık 580 milyar dolarlık büyüklüğe ulaşması bekleniyor. Vestel Mobilite olarak biz de bu pazarda üssel bir büyüme hedefliyoruz. Gelecek üç yılda Vestel Mobilite’nin piyasa değerini milyar doların üzerine çıkarmayı hedefliyoruz. Uzun yıllardır bu sektöre yaptığımız yatırımlar, tüketici elektroniği alanındaki bilgi birikimimiz ile elektrikli otomotiv ekosisteminde sağladığımız avantaj ve farklı coğrafyaların önde gelen şirketleriyle kurduğumuz iş birlikleri bizi bu hedefimize ulaştıracak” diye konuştu.

REKLAM 'HIZLI BİR PARADİGMA DEĞİŞİMİ YAŞANDI' Geçen birkaç yılda mobilite pazarında hızlı bir paradigma değişimi yaşandığının altını çizen Güler, "Eskiden yeni bir otomobil geliştirilmesi dört yıl alırken; şimdi bu süre iki yıla düştü. Uzakdoğulu üreticiler bunu altı ayda yapabiliyor. Çünkü Uzakdoğu tüketici elektroniği alanındaki tüm mühendislik gücünü ve bilgi birikimini elektrikli araçlardaki potansiyeli görerek bu sektöre kaydırdı. Vestel, uzun yıllardır tüketici elektroniği alanında edindiği bilgi birikimi, yazılım, donanım ve tasarım yetkinliğini mobilite alanında da etkin şekilde kullanarak otomotiv sektöründe avantaj sağlıyor. Otomotiv sektöründeki bu değişim ve dönüşüm, oyun kurucuları da değiştirdi. Bununla birlikte sektörün birinci derece tedarikçi sistemi de değişiyor. Eskiden otomotiv ekosistemi girişi bariyeri çok yüksek kabul edilen bir endüstri iken bugün yeni nesil şirketler bu ekosisteme akıllıca dahil olabiliyor. Vestel bu noktada devreye giriyor. Sektördeki potansiyeli görerek çok önceden yaptığımız yatırımlar sayesinde dünyadaki birçok dev otomotiv firması ile çalışmaya başladık. Sunduğumuz mobilite çözümlerimizle geleceğin sürdürülebilir, yenilenebilir, online ve akıllı dünyasına yön vereceğiz. Vestel Mobilite ile küresel mobilite devrimine liderlik ederek gelişen elektrikli araç ekosisteminin önemli bir oyuncusu olacağız" ifadelerini kullandı.

Vestel'in ürettiği elektrikli şarj istasyonlarıyla bugüne kadar Türkiye'de ve Avrupa’da 30’a yakın ülkede, 180 binden fazla şarj soketi yerleşimi yapıldığını belirten Ergün Güler, "Ev tipi ve küçük işletmelere yönelik AC serimizin üretimine 2017’de başlamıştık. 60kW, 120kW ve 180kW'lık hızlı tip şarj istasyonlarımız, çok hızlı şarj uygulamaları için de 240kW'lık, 400kW’lık ve 720KW’lık daha güçlü çıkış sunan DC serimiz mevcut. DC ürünlerimiz halka açık sayaçlı otoparklarda ve elektrikli filo depolarında sundukları 10 ila 45 dakikalık şarj süreleriyle kuyruk sürelerini önemli ölçüde azaltıyor. Bu yıl piyasaya sunduğumuz 720kW güç çıkışlı çok hızlı şarj istasyonumuzdan sonra hedefimiz 2025’te ise 1MW güç çıkışlı EVC’leri piyasaya sürmek. Yeni EVC'lerimizle sadece binek modellere değil toplu taşımada kullanılan elektrikli filo araçlarına da hizmet vermeyi amaçlıyoruz" dedi.

REKLAM ‘FARKLI SEKTÖRLERE EKRAN ÇÖZÜMLERİ SUNUYORUZ’ Ergün Güler, Vestel'in araç içi ekran çözümünde mini LED ekran teknolojisini kullanarak canlı ve parlak renkler sunmasının pazarda önemli bir fark yarattığını kaydetti. Bugün hem sürücülere hem de yolculara en iyi kullanıcı deneyimini sunmak için araç içi eğlence ve bilgi ekranlarını aynı kokpitte birleştirerek yekpare bir ekran ürettiklerini ifade eden Güler, "Buradan edindiğimiz tecrübe ile yakın zamanda havacılık sektörüne de tedarikçi olacağız. Ekran konusunda yıllara dayanan tecrübemizi bu yönde kullanmak fark yaratmamızı sağlıyor" açıklamasında bulundu.

Vestel’in 2017’de dahil olduğu TOGG projesinde bugün yüzde 23 hisseye sahip olduğunu hatırlatan Güler, TOGG’da sadece hissedar olmadıklarını, aynı zamanda tedarikçi konumunda olduklarını söyledi. Bugün TOGG’un alametifarikalarından yekpare ekranını Vestel’in ürettiğini vurgulayan Güler, “Birçok elektrikli araçta olmayan mini LED teknolojisini kullanıyoruz. Elektronik alanındaki bilgi birikimimizi buraya aktardık. Şu an TOGG projesine yalnızca üretici olarak değil, tasarım, yazılım ve Ar-Ge alanında da destek veriyoruz” dedi. REKLAM Güler, bugün dünyanın pek çok ülkesinde güneş ve rüzgâr gibi yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelik depolama çözümlerinin hızla yaygınlaştığını belirtti. Özellikle Avrupa ülkelerinde gündüz güneş panelleri aracılığıyla enerji depolayan pek çok kullanıcı bulunduğunu söyleyen Güler, "Bireyler, batarya çözümleri sayesinde biriktirdikleri enerjiyi; akşam evlerinde kullanıyor. Bu, enerji maliyetlerinde önemli bir tasarruf anlamına geliyor, ayrıca son derece çevre dostu bir çözüm. Vestel bu bakış açısıyla dünya kaynaklarını daha verimli kullanmaya olanak sağlayacak çözümler üretiyor. Vestel Mobilite bugün telekomünikasyon sektörü için batarya çözümlerinin yanı sıra konut, ticari/endüstriyel ve yenilenebilir güneş/ rüzgâr enerji santralleri için enerji depolama sistemleri üretiyor. Hem konut hem de toplu kullanım için bu alanda ilk 75kwh ve 300kwh’lık ürünleri pazara biz sürmüştük. Bu yıl da güneş/rüzgâr enerji santralleri için kullanılacak 5mwh’lik depolama ünitelerini piyasaya sürmeye hazırlanıyoruz" diye konuştu.

Vestel'in enerji depolama tasarımlarının hızlı kurulum sağladığının ve mevcut altyapılarla entegrasyon konusunda kolaylık sunduğunun altını çizen Güler, ürettikleri sistemlerin gelişmiş lityum demir fosfat pil teknolojisiyle verimli bir enerji depolama ve güvenilir bir güç kaynağı sağladığını sözlerine ekledi.