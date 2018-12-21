Vakıf Emeklilik, 2016 yılında sigorta laboratuvarı açtığı okullardaki öğrencilerin hem sektörle ilgili kendilerini geliştirmelerini sağlamak hem de finansal okuryazarlık oranını artırmak amacıyla “Sigorta Laboratuvarı Sanal Fon Yönetimi Yarışması” düzenliyor. Yarışma, 1 Kasım 2018 ve 30 Nisan 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Vakıf Emeklilik Genel Müdürü Özgür Obalı, Sigorta Laboratuvarlarının sigortacılıkta kariyer yapmak isteyen gençlere şimdiden önemli bir iş deneyimi kazandırdığını belirterek, “Öğrencilerimiz yarışma ile de işin uygulama alanında tecrübe kazanacak, kendilerini geliştirebilecekler. Genç yaşta kazandıkları bu tecrübe sayesinde de ileride çalışmak istedikleri şirketlerin ilk tercihleri arasında yer alabilecekler” diye konuştu.

LİSELERDE LABORATUVAR KURDU

Vakıf Emeklilik, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün yönlendirmesi ile Şişli Ahi Evran Meslek Lisesi ve Kadıköy Göztepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde, Vakıf Emeklilik ismiyle iki Sigorta Laboratuvarı oluşturmuştu. Açılan sigorta laboratuvarlarında eğitim gören öğrencilere eğitim-öğretim yılı süresince çeşitli konularda eğitim ve seminerler düzenleyen Vakıf Emeklilik proje kapsamında sigorta alanında eğitim gören öğrencileri sektöre hazırlamak için sanal fon yönetimi yarışmasını düzenliyor. Bu proje kapsamında her iki okulun öğrencileri www.sigortalab.besasistan.com adresinden yarışmaya katılacaklar. Yarışmaya katılan öğrenciler, Vakıf Emeklilik fonları ile istedikleri gibi sanal portföy oluşturabilecek ve fon performanslarını takip edebilecekler.

Platform üzerinde yarışmada performans gösteren katılımcıların kazançlarını ve sıralamalarını gösteren analiz ekranları yer alacak. Her ayın sonunda o ayın en iyi fon performansını yakalayan öğrenciye 100 TL’lik hediye çeki verilecek. Tüm yarışma süresince en iyi fon getirisini sağlayan ilk üç öğrenciye de bilgisayar, tablet ve 500 TL’lik hediye çeki verilecek.