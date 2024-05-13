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Ölümü DNA testiyle kesinleşen ekonomist Korhan Berzeg ile ilgili sır perdesi henüz aralanmazken, olayla ilgili çok yönlü soruşturma devam ediliyor. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun özel haberine göre, 17 Haziran 2023'te Balıkesir Gönen'deki yazlık evinden yürüyüş yapmak için çıkan Berzeg'ten aylarca haber alınamadı.

KEMİKLERİ BULUNDU Geçtiğimiz günlerde Berzeg'e ait olduğu ortaya çıkan kemik parçalarının olduğu bölgede yapılan incelemede özel eşyaları da bulundu. Olay yeri incelemesinde; paça kısımları parçalanmış pantolonun cebinde yine parçalanmış kahverengi cüzdan ve içerisinde Korhan Berzeg adına düzenlenmiş 3 farklı bankaya ait kredi kartı, 1 banka kartı, ⁠parçalanmış halde İstanbul ücretsiz taşıma kartı, İstanbul Mavi kart, yine Korhan Berzeg adına düzenlenmiş sürücü belgesi ve kimlik kartı ile 1'i parçalanmış, 5 adet 10 TL, ⁠1 adet 100 TL, ⁠1 adet 50 TL, 1 araç anahtarı ile muhtelif anahtarlar bulundu.

CİNAYET Mİ KALP KRİZİ VE YABANİ HAYVANLARIN SALDIRISI MI Olayla ilgili çok yönlü soruşturma devam edilirken en çok merak edilen nokta Berzeg’in, bir cinayete mi kurban gitti, yoksa kalp krizi geçirip yabani hayvanların saldırısına mı uğradı?

"O BÖLGENİN ARANDIĞINI BİLİRLERDİ" Cinayet uzmanı emekli polis memuru Mustafa Bayram. Birçok cinayet dosyasına bakan emekli cinayet büro uzmanı Mustafa Bayram, olayın titiz bir şekilde çalışılması gerektiğini söyledi. Olayı analiz eden tecrübeli isim, şöyle konuştu: "Kemiklerin bulunduğu noktadan incelenmek üzere toprak alındı mı? Çünkü o ceset parçaları kemik olarak oraya taşınmadıysa, toprakta ceset parçalarıyla ilgili bulgular çıkar. Başka bir yerde öldürülüp oraya getirilmesi zor bir olay. Çünkü o bölgenin arandığı bilinir. Başka bir yerde öldürüp cesedi oraya taşımak götürmek kolay bir iş değildir."

"TASMADA KİMİN DNA'SI VAR?" Olay yeri uzmanı emekli polis memuru Naci Bayburt. Bayram, incelenecek elbiseleriyle de Berzeg’in, cinayete kurban gidip gitmediğinin ortaya çıkacağını söyledi. Bayram şöyle devam etti: "Elbiselerde herhangi bir bıçak izi veya kurşun izi var mı? Buna bakılacağını sanıyorum. Berzeg bir cinayete kurban gittiyse, ya bıçaklanmıştır, ya silahla saldırı yapılmıştır ya boğularak ya da kafasına sert cisimle vurularak öldürülmüştür. Berzek eğer bıçakla ya da silahla öldürülmüşse bu izlere kıyafet ve kemikte rastlanır.

"BAŞKASININ DNA'SI ÇIKARSA OLAY ŞÜPHELİ" Meselâ eve dönen köpeği var. Köpeğinin tasması üzerinde DNA incelemesi yapılmış mı? Yapılmamışsa onun mutlaka yapılması lazım. Köpek 74 gün sonra dönüyor. Eğer biri köpeği beslemişse tasmasını tutmuştur. Tasmada ter DNA’sına bakılmalı. Tasmada Berzeg’in DNA’sı çıkarsa bu cinayet değildir. Eğer Berzeg’in dışında bir DNA çıkarsa olay o zaman şüphelidir."

"AYAKKABI ÖNEMLİ" Berzeg’in düşme veya kalp krizi ölümünden sonra, yabani hayvanlar tarafından da parçalanma ihtimalinin yüksek olduğunu vurgulayan Bayram şöyle konuştu: "Bulunan kıyafetler üzerinde de DNA incelemesi bu sorunun cevabını verecektir. Kıyafetlerde hayvan salyası var mı? Özellikle pantolonu varsa pantolonun paçalarında bu bulgular var mı? Haberlerde anladığımız kadarıyla ayakkabısı bulunamamıştır. Eğer o bölgede ölmüşse ayakkabı da o bölgede olmalı. Ayakkabı şu açıdan önemli. Ayakkabı bulunmuş olsaydı, altına bakılarak toprak analizi yapılırdı. Hangi bölgenin toprağı ayakkabıya bulaştığı tespit edilirdi.”

CÜZDANIN BULUNDUĞU YER OLAY YERİ Olay Yeri İnceleme ve Kimlik Tespiti Şube Müdürlüğü’nde yıllarca çalışan olay yeri uzmanı emekli polis memuru Naci Bayburt, Berzeg’in cüzdanının bulunduğu yerin, orijinal bölge, yani olayın meydana geldiği yer olarak kabul edildiğini belirtti. Kıyafetlere dikkat çeken Bayburt, “Giysileri toplandığında giysileri bütün olarak çıkıyor mu? Yoksa sadece giysinin tek bir parçası mı çıkıyor. Meselâ gömleğin tek bir kol parçası çıkıyorsa başka yerde parçalanıp taşımadır, gömleğin tamamı aynı yerdeyse cesedin bütünlüğü oradadır” dedi.

"KAFATASINDA NE VAR?" En önemli detaylardan birinin de, bulunan kemik parçaları üzerinde, gövde kısmında kırık veya kesici, ezici alet izi olup olmadığına dikkat çeken Bayburt, “Kafatasında sert cisimle vurma sonucu, çökme, kırık veya kesi şeklinde kırık varsa cinayet ihtimali yüksek. Aynı şekilde diğer kemik parçalarında aynı belirtiler varsa cinayet şüphesi artar. Olay yerini inceleyen ekip kemiklerin bulunduğu çalılık, makilik, ağaçlık, oluk alanda herhangi bir hayvana ait olabilecek kıl tüy aramış mı? Şimdi diyeceklerdir; olayın üzerinden aylar geçmiş yaş olmuş, yağmur olmuş olabilir. Kafatası, çalılık içinde bulundu. Çalıların gövdesine yapışan hayvan kılı veya yırtıcı kuş teleği mutlak vardır. Tabii dikkate aldılar mı bilmiyorum.”

KÖPEK OLAYI ÜZERİNE Berzeg'in köpeği 74 gün sonra eve döndü. Yapılan analizlerde normal mamayla beslendiği ortaya çıkan köpeğin bu durumu şaşırtmıştı. Olay yeri uzmanı emekli polis memuru Naci Bayburt, sahibi ölen köpeğin ceset başında uzun süre duracağını belirterek, “Farz edelim köpek korkudan kaçtı eve niye gelemedi? Mutlaka en yakın yere sığındı orada hayvana baktılar. Neden baktılar? Köpek belli ki bakımlı cins bir köpek. Sahibi bunu arayacak, ilan verecek ve bulana, getirene ödül verecek diye düşünmüş olabilirler. Bu amaçla hayvan bir yerde tutuldu. Üç dört ay arayıp soran olmayınca görsel ve yazılı basın Korhan beyden ve köpeğinden halen haber alınmadığını haber yaptığında bu sefer panik oldu köpeği saldılar hayvan eve öyle geldi.”

LÜMİNOL ÇALIŞMA YAPILMALI Kemiklerin bulunduğu yerde titiz çalışmanın yapılması gerektiğini belirten Bayburt şöyle devam etti: “Bulguların bulunduğu yer, zemin toprak alansa toprak kanı emer; lüminol (kan lekelerini belirten kimyasal madde) çalışması yapılmalıdır. Yapılmış mıdır bilmiyoruz. Korhan Bey sağ iken mi parçalandı? Öldükten sonra mı parçalandı. Sağ iken parçalandıysa kan akışı çok olur. O yüzden toprağa kan lekesi bulaşır" dedi.