Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Uzman öğretmen maaş hesaplama 2022-2023: Uzman öğretmen maaş farkı ne kadar olacak? Uzman ve başöğretmen maaş farkı ne zaman yatacak?

Uzman öğretmen maaş farkları belli oldu!

Bu yıl ilk defa yapılan uzman ve başöğretmenlik sınavının tamamlandı. Sınavın tamamlanmasının akabinde uzman öğretmen maaşı ve maaş farkının ne kadar olacağı gündemdeki yerini aldı. Yazılı sınavı kasım ayında gerçekleşen 2022 uzman ve başöğretmenlik MEB tarafından düzenlendi. Maaşların ne kadar artacağı Öğretmen Kariyer Basamakları sınavına katılan adayların gündeminde yer alıyor. İşte detaylar...

Giriş: 28.11.2022 - 19:20 | Güncelleme: ABONE OL

  • Öğretmen Kariyer Basamakları kapsamında düzenlenen sınavda başarılı olan öğretmenler, maaş farkı alacaklar. Sınav sonrasında başarılı olan ve böylelikle kademe atlayan öğretmenlerin hem maaşlarında hem de tazminat tutarlarında değişiklik olacak. Meslekte 10 yılını dolduran ve uzman öğretmen olmak isteyenler ile uzman öğretmen derecesinde olup başöğretmen kademesine geçmek isteyenler için gerçekleşecek söz konusu bu düzenleme sonrasında maaş hesaplamalarına başladı. Peki, uzman öğretmen ve başöğretmen maaşı ne kadar olacak? İşte adım adım uzman öğretmen maaş farkı hesaplama...

  • UZMAN ÖĞRETMEN MAAŞ FARKI NE KADAR?

    Uzman öğretmenlik maaşı farkı hesaplaması en yüksek Devlet memuru aylığına, 152. maddede geçen oranın uygulanmasıyla hesaplanmaktadır.

    Yüzde 20 gelir vergisi uygulanırsa 507,07 TL uzman öğretmenlik tazminatı bugün için alınmaktadır.

  • UZMAN ÖĞRETMEN MAAŞLARI NE KADAR ARTACAK 2023?

    Uzman öğretmen olmaya hak kazanmış her öğretmen bir derece atlayacak ve maaşlarına ek olarak 1342 TL ücret alacaklar.

    Bu durumda 10 yıl görev yapmış bir öğretmen 11819 TL maaş alırken uzman öğretmen unvanını aldıktan sonra 13161 TL maaş alacak.

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada "Uzman öğretmenlik sınavına başvuran 432 bin öğretmenin 422 bin 368'i sınavda başarılı oldu. Muaf olanlarla birlikte toplam 516 bin öğretmenimiz uzman öğretmen olma hakkı kazandı. Başöğretmenlik sınavına başvuran 68 bin öğretmenin 66 bini sınavda başarılı oldu. 257 uzman öğretmenimiz ise doktorayı tamamladıkları için sınavdan muaf tutulmuşlardır. 66 bin öğretmenimiz başöğretmen olma hakkını kazandı. Önümüzdeki dönemi Türkiye Yüzyılı yaparak evlatlarımıza daha müreffeh bir ülke bırakacağız." açıklamalarında bulundu.

  • UZMAN ÖĞRETMEN TAZMİNATI NE KADAR?

    Uzman öğretmenlik sınavının ardından adaylar maaşlarında ne kadar değişim olacağını hesaplamaya başladı. 2022 yılında yüzde 20 gelir vergisi ile 507,07 TL uzman öğretmenlik tazminatı alınır. Ayrıca uzman öğretmen olanlar 1 derece artar ve bu durum da uzman öğretmen maaş farkını artırır. Uzman öğretmen maaş farkı 1 Ocak 2023 yılındna itibaren geççerli olacak. Yüzde 15 gelir vergisi üzerinden bir hesaplama yapılırsa uzman öğretmen tazminatı 1.939,56 TL olarak uygulanabilir.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.