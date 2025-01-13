UNUTKANLIK SORUNUNU ORTADAN KALDIRMAK İÇİN UYGULANABİLECEK YÖNTEMLER

Uzman Klinik Psikolog Kaan Üçyıldız,'' Günümüzde modern yaşamın getirdiği unutkanlık sorununu ortadan kaldırmak için küçük yöntemler denenebilir. Bunlardan ilk olarak kişinin stres yönetimini öğrenmesi gerekir, stres ile başa çıkmak önemli bir kriterdir. Düzenli uyku, sağlıklı beslenme, düzenli egzersizler bu süreçte kişiye katkı sağlamış olacaktır. Tekrarlayan ve şiddetli bir unutkanlık durumu yaşadığınızı düşünüyorsanız, ihmal etmemeli ve destek almalısınız.''