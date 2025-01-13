Unutkanlığın nedenleri nelerdir?
Uzman Psikolog Kaan Üçyıldız, unutkanlık yaşayanlar için stres yönetimi, düzenli uyku ve sağlıklı yaşam önerileriyle sorunun üstesinden gelinebileceğini vurguladı. İşte bilinmesi gerekenler...
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Unutkanlık, sadece yaşlanmanın bir belirtisi değil; stres, kaygı ve depresyon gibi psikolojik nedenlerle de ortaya çıkabiliyor. Uzman Klinik Psikolog Kaan Üçyıldız'dan unutkanlık konusunda önemli uyarılar!
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UNUTKANLIĞIN PSİKOLOJİK KÖKENLERİ
Stres, kaygı, üzüntü, uyku sorunları ve olumsuz yaşam koşulları gibi birçok neden unutkanlık sebebi olabilir. Özellikle son yıllarda gençlerde sıkça görülmeye başlanan unutkanlık, çoğu zaman psikolojik kökenli olabilmektedir. Gençlerin yüksek stres düzeyine sahip olması, beynin bilgiyi işleme ve depolama kapasitesini olumsuz etkileyerek unutkanlığa neden olmaktadır.
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PSİKOLOJİK DE OLABİLİR
Unutkanlık, günümüzde çoğu kişinin zaman zaman yaşadığı ve genellikle yaşlanmayla eşleştirilen bir durum olsa da, unutkanlığın altında yatan nedenler sadece biyolojik değil, aynı zamanda psikolojik de olabilmektedir.
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STRESİN UNUTKANLIK ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
Günlük hayatın yoğunluğu, iş ve aile baskısı, ilişkilerdeki sorunlar gibi çeşitli faktörler kişinin sürekli stres altında kalmasına neden olabilir. Stres, beynin dikkatini dağıtarak unutkanlığa yol açabilmektedir. Yetersiz ve kalitesiz uyku kişiyi psikolojik olarak olumsuz etkilemektedir bu durum depresyon, üzüntü ve odaklanma güçlüğü yaşanmasına sebep vermektedir.
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UNUTKANLIĞINIZIN HAYATINIZI OLUMSUZ YÖNDE ETKİLEDİĞİNİ GÖSTEREN BELİRTİLER
- Sıklıkla yapılan ve tekrar edilen işleri yaparken zorluk yaşamak
- Özel zamanları hatırlamakta güçlük
- Önceden kolaylıkla yapılan işleri yapamamak veya hatalar yapmak
- Yakın kişilerin kim olduklarını hatırlayamamak ya da karıştırmak
- Sohbet sırasında ne konuştuğunu unutmak, kuracağı cümleleri karıştırmak
- Günlük yaşam içerisinde eşyaları sıkça kaybetmek
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UNUTKANLIK SORUNUNU ORTADAN KALDIRMAK İÇİN UYGULANABİLECEK YÖNTEMLER
Uzman Klinik Psikolog Kaan Üçyıldız,'' Günümüzde modern yaşamın getirdiği unutkanlık sorununu ortadan kaldırmak için küçük yöntemler denenebilir. Bunlardan ilk olarak kişinin stres yönetimini öğrenmesi gerekir, stres ile başa çıkmak önemli bir kriterdir. Düzenli uyku, sağlıklı beslenme, düzenli egzersizler bu süreçte kişiye katkı sağlamış olacaktır. Tekrarlayan ve şiddetli bir unutkanlık durumu yaşadığınızı düşünüyorsanız, ihmal etmemeli ve destek almalısınız.''
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