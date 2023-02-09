Ünlüler deprem bölgesi için seferber oldu

Levent, "Sağ olsunlar dostlarım geldiler. Birçok yerle pazarlık yaptık. Çünkü yüklü alımlar yapıyoruz. Bölgeye hemen göndereceğimiz ilk etapta 2 bin çadırı hemen ayarladık. TIR'larımızı bölgeye gönderiyoruz. Kıvanç Kasabalı burada, Özge Özpirinçci burada yurt dışıyla görüşüyor çok iyi İngilizcesi var Allah'tan. Sevgili Kenan İmirzalıoğlu güneş panelleriyle ilgili görüşüyor, sevgili Kıvanç Tatlıtuğ TIR'ların bölgeye nasıl girebileceğiyle ilgili yetkililerle görüşüyor. Sevgili Oktay Kaynarca sabahtan beri saçını başını yoldu. Elinden gelen her şeyi, herkes yapıyor. AHBAP'lar da burada. Gelişmeleri tekrardan haber vereceğiz" dedi.

"BÖLGEYE KİMSE GÖNÜLLÜ OLARAK GELMESİN"

Levent, ayrıca "Bölgeye kimse gönüllü olarak gelmesin, gerçekten çok kişi var. İnanın yarardan çok zarar olabiliyor. Profesyonel ekip, araç, gereç vs. gelebilir ama kalbi güzel gönüllü çalışmak isteyenler için gün bugün değil! Yarınlarda başlanacak çalışmalar daha önemli! Lütfen gelmeyin" ifadelerini kullandı.