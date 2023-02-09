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Ünlüler deprem bölgesi için seferber oldu

AHBAP Derneği'nin kurucusu Haluk Levent, Kıvanç Tatlıtuğ, Özge Özpirinçci, Kenan İmirzalıoğlu, Oktay Kaynarca, İrem Helvacıoğlu ve Kıvanç Kasabalı ile buluştu. Ünlüler, deprem bölgesindeki insanlar için yardım görüşmelerinde bulundu

Giriş: 09.02.2023 - 16:19 | Güncelleme: ABONE OL
Ünlüler Haluk Levent önderliğinde deprem bölgesi için seferber oldu
HABERTURK.COM

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki iki depremde bilanço ağırlaşıyor. 16 binden fazla vatandaşımız hayatını kaybetti. Depremler, Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açtı.

AHBAP Derneği'nin kurucusu Haluk Levent de günlerdir depremzedelerin yardımına koşuyor.

Acil ihtiyaçlar için İstanbul'a geldiğini belirten Levent, Ahbap Koordinasyon Merkezi'nde Kıvanç Tatlıtuğ, Özge Özpirinçci, Kenan İmirzalıoğlu, Oktay Kaynarca, İrem Helvacıoğlu ve Kıvanç Kasabalı ile buluştu. Ünlüler, deprem bölgesindeki insanlar için yardım görüşmelerinde bulundu.

Levent, "Sağ olsunlar dostlarım geldiler. Birçok yerle pazarlık yaptık. Çünkü yüklü alımlar yapıyoruz. Bölgeye hemen göndereceğimiz ilk etapta 2 bin çadırı hemen ayarladık. TIR'larımızı bölgeye gönderiyoruz. Kıvanç Kasabalı burada, Özge Özpirinçci burada yurt dışıyla görüşüyor çok iyi İngilizcesi var Allah'tan. Sevgili Kenan İmirzalıoğlu güneş panelleriyle ilgili görüşüyor, sevgili Kıvanç Tatlıtuğ TIR'ların bölgeye nasıl girebileceğiyle ilgili yetkililerle görüşüyor. Sevgili Oktay Kaynarca sabahtan beri saçını başını yoldu. Elinden gelen her şeyi, herkes yapıyor. AHBAP'lar da burada. Gelişmeleri tekrardan haber vereceğiz" dedi.

"BÖLGEYE KİMSE GÖNÜLLÜ OLARAK GELMESİN"

Levent, ayrıca "Bölgeye kimse gönüllü olarak gelmesin, gerçekten çok kişi var. İnanın yarardan çok zarar olabiliyor. Profesyonel ekip, araç, gereç vs. gelebilir ama kalbi güzel gönüllü çalışmak isteyenler için gün bugün değil! Yarınlarda başlanacak çalışmalar daha önemli! Lütfen gelmeyin" ifadelerini kullandı.

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