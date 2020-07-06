Warren Buffett’ın sahibi olduğu Berkshire Hathaway tekrar gaza bastı. Koronavirüs salgının derinleşmesi ve mart ayında piyasalarda yaşanan çöküşle birlikte yatırımları durduran ve borsadaki bazı yatırımlarından çıkan 89 yaşındaki kurt yatırımcı aylar sonra büyük bir yatırım kararı aldı.
Yapılan açıklamaya göre Berkshire Hathaway'in enerji bölümü Dominion Energy'nin doğalgaz dağıtım ve depolama ağını 4 milyar dolar karşılığında satın alıyor. Şirketin 6 milyar dolar civarındaki borcuyla birlikte anlaşmanın toplamda 10 milyar bulması bekleniyor.
70 milyar dolar kişisel varlığıyla dünyanın en zengin 6. iş insanı olan Buffett'ın sahibi olduğu Berkshire Hathaway'in 137 milyar dolarlık nakit stokunun bir kısmını böylece erimiş olacak. Berkshire Hathaway'in ülkenin doğalgaz dağıtımı işindeki payı ise yüzde 8'den yüzde 18'e çıkacak.
Mayıs ayındaki sermayedar toplantısında konuşan Buffett, finansal piyasaların tıkandığını ve çöküş sonrası iyi bir anlaşma fırsatı görmediğini söyleyerek bekleme moduna geçmişti.
"Bir şey yapmadık çünkü yapacak cazip bir şey bulamadık. Gördüğümüz şeyden hoşlanırsak yaparız, er ya da geç olacak." diyen Buffett şirketlerin, 2008-09 krizinden çok daha yoğun şekilde finansmana erişim sağlaması gerektiğini söylemişti.
Buffett'in yeni yatırımı olan Dominion ağırlıklı olarak Virginia, Kuzey ve Güney Carolina, Ohio ve Utah eyaletlerinde 7 milyon civarı müşterisi bulunuyordu. Öte yandan, Duke Energy ile 8 milyar dolar proje maliyeti olan Atlantik Sahili Boru Hattı Projesi'ni yapmayı planlayan şirket bu yatırımdan yükselen maliyetler ve düzenleyici kurullardan kaynaklı gecikmeler nedeniyle vazgeçtiğini duyurdu.
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