HABERTURK.COM

Geçtiğimiz gün İdlib'den acı haber geldi... Hatay Valisi Rahmi Doğan, İdlib'de rejim güçlerinin düzenlediği hava saldırısında 33 askerin şehit düştüğünü açıkladı. Vali Doğan, saldırıda yaralanan askerlerin tedavi altında olduğunu belirtti. Acı haber tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Ünlü isimler de sosyal medya hesaplarından üzüntülerini dile getirerek, bugün ve yakın zamanda sahne alacakları etkinliklerin iptalini şu şekilde duyurdu:

BERKAY ŞAHİN

Bugün ve yarın yapacağımız konserlerimiz maalesef içimiz bu kadar yanarken yapılmaz. İptal ediyoruz. Şehitlerimiz için yüce rabbimden rahmet, yaralılara acil şifa diliyorum. Geride kalanlara sabır versin Allah'ım.

SILA

Bugün gerçekleştirmeyi planladığımız Ankara konserini 17 Nisan'a erteledik. Bilgilerinize...

HALUK LEVENT

Şehitlerimiz var. Başımız sağ olsun. Ve bugün yapılacak Moda Kayıkhane konseri 3 Nisan gününe ertelendi. Bugün için alınan biletleri iade edebilir ya da 3 Nisan beklenebilir. Yarın ki Bahçeşehir Hayal Kahvesi konserim de ileri bir tarihe ertelenmiştir.

HATİCE

Bugün gerçekleştirilmesi planlana Kartal Tornado

sahnemiz İdlib'ten gelen acı haberler nedeniyle iptal edilmiştir Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun.

NİL KARAİBRAHİMGİL

Yarın ki Ankara konserimizi erteliyoruz. Çok acı bir sabaha uyandık. Şehitlerimizin mekanı cennet olsun. Yaralılar şifa bulsun. Başımız sağ olsun.

MELİS İŞİTEN

Akşam oynamamız planlanan 'Suit' oyunumuz başka bir tarihe ertelenmiştir.

DENİZ ÇAKIR

Ülkemizin bu kederli günlerinde bugün sahnelenmesi planlanan 'Tarla Kuşuydu Juliet' oyunumuzu Nisan ayına ertelemiş bulunuyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyururuz.

"VATANIMIZIN BAŞI SAĞ OLSUN"

46. Pantene Altın Kelebek ödül töreni, İdlib’de yaşanan hain saldırı nedeniyle iptal edilmiştir. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar dileriz. Vatanımızın başı sağ olsun.

"YARALILARIMIZA ACİL ŞİFALAR DİLİYORUZ"

Dün yaşanan alçak saldırılarda şehit olan askerlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine, tüm ülkemize sabır ve baş sağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. İş Sanat'ta 1-2 Mart’ta gerçekleştirilmesi planlanan Sait Faik hikaye dinletisi ileri bir tarihe ertelenmiştir. Yeni etkinlik tarihleri hakkında bilgilendirme yapılacaktır.

4 Mart’taki Fatih Erkoç ile Caz Rüzgarı konseri ise iptal edilmiştir. Konser biletlerinin iadesi Biletix’ten gerçekleştirilebilir. Kamuoyunun bilgisine sunarız.

"MBFWI DANIŞMA KURULU'NUN ORTAK KARARI İLE ERTELENMİŞTİR"

Mercedes-Benz Fashion Week İstanbul Sonbahar-Kış 2020/21 sezonu ertelendi. 16-20 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilmesi planlanan Mercedes-Benz Fashion Week İstanbul (MBFWI),Türkiye ve dünya gündemindeki gelişmeler nedeniyle MBFWI Danışma Kurulu'nun ortak kararı ile ertelenmiştir.

Sonbahar-Kış 2020/21 koleksiyonlarının sergileneceği Mercedes-Benz Fashion Week İstanbul'un 15. sezonu 13-17 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecektir. Etkinlikle ilgili detaylı bilgiler önümüzdeki günlerde açıklanacaktır.

İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği’nin (İHKİB) organizasyonuyla düzenlenen MBFWI; Moda Tasarımcıları Derneği (MTD),Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) ve İstanbul Moda Akademisi (İMA) tarafından desteklenmektedir.



FERHAT GÖÇER

Ferhat Göçer'in 28 Şubat akşamı Maslak Uniq Hall'deki Aldırma Gönül oyunu 31 Mart Salı gününe ertelenmiştir.

ESARETİN BEDELİ ERTELENDİ

Kerem Alışık, Kaan Taşaner, İştar Gökseven'in başlıca rollerinde yer aldığı 29 Şubat'taki Esaretin Bedeli oyunu da 4 Nisan Cumartesi gününe ertelenmiştir. Bilgilerinize.