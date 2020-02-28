YUSUF GÜNEY

Bitsin artık ya Rabbi bu kaos, bu kayıplar... Nice canlar gitti bu uğurda... Ülkemizin sınırlarını korusak bir dert, korumasak ayrı dert.

Rusya'sı bir yandan, Amerika'sı bir yandan, İsrail'i, Esad'ı... Bitmiyor, bitmeyecek de... Doymadılar, doymayacaklar. Kara planlar için daha nice canlar yok olacak.

Ne diyeyim, ne yapayım, ne yazayım bilmiyorum ama ilahi adalet için ne olur bırakın her şeyi dua edelim. Emniyet teşkilatımız için, milletimiz için, vatanımız için, tüm dünya için, daha kötüsünü yaşamamak için...