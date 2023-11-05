Umut Evirgen pot kırdı! Eski aşkı Serenay Sarıkaya'nın fotoğrafını beğendi!

Şimdilerde oyuncu Alina Boz ile aşk yaşayan Umut Evirgen, eski sevgilisi Serenay Sarıkaya'nın paylaşımına yanlışlıkla beğeni attı. Evirgen 1 saat sonra yaptığı hatayı fark ederek beğenisini geri çekti fakat geç kaldı çünkü birçok sosyal medya kullanıcısı bu hatayı görmüş oldu.