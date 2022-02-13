Ukrayna ve Rusya arasında bir savaş çıkması halinde Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde yatırımcıların güvenli liman olan altın ve gümüş gibi değerli madenlerle birlikte rezerv para olma özelliği nedeniyle dolara yönelmesi ve bu durumda da dolar TL kurunda yukarı yönlü hareketlerin görülmesi senaryoların başında yer alıyor.

Öte yandan olası bir savaş halinde uluslararası piyasalarda özellikle de petrol ve altın fiyatlarında yaşanacak hızlı yükselişlerin beraberinde değer kaybına denden olması ise uzmanlar tarafından olası senaryolar arasında gösteriliyor.

Ancak, buğday, bakır ve doğalgaz gibi emtialar noktasında oldukça zengin olan Rusya’nın savaşa girmesi halinde gelişmekte olan ülkelerde emtialarda yaşanacak Rusya kaynaklı yükselişin enflasyonu artırması ve yerel para birimlerinin değer kaybına neden olması da endişe duyulan senaryolar arasında.

Enflasyonda yaşanan artış ve korku endeksindeki yükselişin de gelişmekte olan ülkelerde doların değerini artırması tahmin Ediliyor. Bu nedenle dolarda yaşanan değer artışının dolar TL kurunda da agresif yükselişlere neden olması senaryosu da piyasalar tarafından olası karşılanıyor.