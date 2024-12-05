Ukrayna'dan kritik drone hamlesi

Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki hızlı ilerleyişi ve Oreşnik balistik füzesini kullanımıyla birlikte, Ukrayna hava savunmasını geliştirmek ve saldırı gücümü pekiştirmek adına yeni yollar arıyor. NATO'dan 19 yeni hava savunma sistemi isteyen Ukrayna aynı zamanda yeni askerî sanayiini de geliştirmeye başladı.

Ukrayna Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre yabancı yatırımcıların da katkısıyla Ukrayna Savunma Sanayii yeni nesil, uzun menzilli dronelar üretmeye başladı. Bakanlık, 30 bin adet olarak teslim edilecek droneların derin vuruş gücü kabiliyetine sahip olduğunu belirtti.

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Droneların yeni nesil teknoloji ile uyumlu olduğu belirtilirken, otonom çalışma kabiliyetiyle hedefi doğrudan vurma yeteneğine de sahip olduğu bildirildi. Ukrayna, Rusya'nın ilerleyişini engellemek amacıyla anti-personel kara mayınlarını ve uzun menzilli ABD-İngiliz yapımı füzeleri de kullanmaya başlamıştı. Our defenders will receive over 30,000 Deep Strike drones as part of the President's Resilience Plan in 2025. Our international partners, who invested in Ukraine's defense industry, have funded a part of these UAVs. pic.twitter.com/IWkSEQAcOD — Defense of Ukraine (@DefenceU) December 5, 2024