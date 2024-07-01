Uçakta kaybolan kedisini sokak sokak gezerek arıyor: "Hayat arkadaşım gibiydi"

"HAYAT ARKADAŞIM GİBİ BİR ŞEYDİ"

Firmanın kendisine mail gönderdiğini, aramalara devam ettiklerini söylediklerini anlatan Peker, kedisinin fotoğrafının olduğu ilanlar bastırdığını, ancak bunların havalimanında dağıtılmasına izin verilmediğini söyledi. 'Mila'ya çok alıştığını, onu kaybettiği günden bu yana sürekli ağladığını belirten Peker, "Ev arkadaşımdı o. Bulduğumda çok küçüktü ve onu büyüttüm, aramızda da bir bağ oluştu. Hayat arkadaşım gibi bir şeydi. Hala çok ağlıyorum. Yemek düzenim bile bozuldu" diye konuştu.