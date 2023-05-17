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UBS, Credit Suisse'i acil olarak devralmasının ardından 17 milyar dolarlık mali kayıp yaşayacağını bildirdi.

İsviçreli bankacılık devi, Salı gecesi ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) yaptığı açıklamada, dava ve düzenleme maliyetlerinden kaynaklanan 4 milyar dolarlık zararın yanı sıra, birleşmenin ardından varlık ve yükümlülüklerinin değer ayarlamaları sonucunda 13 milyar dolarlık kayıp yaşayacağını aktardı.

Mart ayında Credit Suisse, müşteri mevduatı çekimleri ve hisselerindeki düşüşle beraber çöküşün eşiğine geldi. UBS'in zor durumdaki rakibini 3 milyar İsviçre Frangına (3,4 milyar dolar) satın almasına, İsviçreli yetkililer aracılık etti.

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