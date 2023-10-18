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        Haberler Ekonomi Teknoloji Twitter (X) herkese ücretli mi olacak? Test aşamaları başladı! - Teknoloji Haberleri

        Twitter (X) herkese ücretli mi olacak? Test aşamaları başladı!

        Twitter (X) son dönemde bot hesaplarla mücadele edebilmek için uygulamayı herkese paralı yapmayı test ediyor. Geçen sene mavi tiki paralı hale getiren Elon Musk'ın uygulamayı da ücretli yapacağı söylentiler arasında

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.10.2023 - 16:19 Güncelleme: 18.10.2023 - 16:19
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        • 1

          BOT HESAPLARIN ÖNLENMESİ İÇİN TWİTTER ÜCRETLİ HALE GELEBİLİR

          Elon Musk, X'te (Twitter) çok fazla bot hesap olduğunu geçen senenin sonlarında dile getirmişti. Satın alma sürecinde bu durum taraflar arasında probleme bile dönüşmüştü. Uygulamayı satın alan Musk bot hesapları önlemek için mavi tiki paralı hale getirdi.

          Para karşılığı satın alınan mavi tikler Twitter'da ünlü kişilerin ve önemli hesapların kimliğini doğrulamak için kullanılıyor. Mavi tikler birçok kuruluşu sosyal medyada dezenformasyonla mücadele etmesine yardımcı olan bir araç.

        • 2

          BOT HESAPLAR DA MAVİ TİK ABONELİĞİ ALINCA GÜVENLİK SORUNU YAŞANDI

          Musk bu sayede bot hesaplarla başa çıkabileceğini dile getirdi ancak daha sonra bot hesapların "Kurallara uymaları durumunda mavi tik edinmelerinde sakınca yok" dedi. Böylelikle bot hesaplarında mavi tik aboneliği satın almasıyla beraber güvenlik sorunları yaşanmaya başladı.

        • 3

          ÜCRETLİ TWİTTER UYGULAMASI TEST EDİLMEYE BAŞLADI

          Twitter bu sorunu çözebilmek için şimdi de aynı nedenden dolayı uygulamayı tamamen ücretli yapmayı test ediyor. Twitter bu kapsamda "Bot Değil" isimli bir program da başlattı.

        • 4

          YENİ ABONELİK UYGULAMASININ ÜCRETİ ÜLKEDEN ÜLKEYE DEĞİŞİKLİK GÖSTERECEK

          Program şu an sadece Yeni Zelanda ve Filipinler'de test ediliyor. Kullanıcılar mavi tik aboneliğinin haricinde bir de "temel özellikleri" barındrıan 1 dolarlık yeni bir abonelik ücreti ödüyor. 1 dolarlık aboneliğe sahip olmayan kişiler Twitter'da yalnızca gönderileri okuyabiliyor, video izleyebiliyor ve diğer hesapları takip edebiliyor ancak herhangi bir etkileşime giremiyor.

          Test aşamasındaki yeni abonelik ücreti ülkeden ülkeye fiyat değişikliği gösterecek.

        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
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