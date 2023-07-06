Twitter'ın yeni rakibinin özellikleri neler?

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Mark Zuckerberg'in sahibi olduğu Meta'dan büyük bir atılım geldi ve Instagram altyapısını kullanan, Twitter'a rakip bir uygulama hayata geçirildi. Threads ismi verilen bu uygulama uzun bir süredir gündemdeydi. Uygulama henüz hayata geçmeden Elon Musk ve Zuckerberg arasında da tartışmalara sebep olmuştu.

Peki Threads ne demek, ne özellikleri var?

Thread kelime anlamı olarak iplik, tel, iş parçası, ince çizgi, dizi gibi farklı şeyler ifade ediyor ancak bu uygulamaya en yakışır olanı kelime anlamı olarak ard arda dizmek diyebiliriz. Çünkü uygulamada tıpkı rakibi Twitter'da olduğu gibi paylaşımları ard arda dizerek konuşmalar yaratılıyor. Resim ve videolar paylaşılabiliyor.

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