TVF Yönetim Kurulu toplanıyor

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında saat 17'de Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu toplantısı gerçekleştirilecek.

Dün Türkiye Varlık Fonu (TVF) ve Katar Yatırım Otoritesi (QIA),Borsa İstanbul’un yüzde 10’luk payının QIA’ya devri için mutabakat anlaşması imzalamıştı.

Devrin ardından TVF, Borsa İstanbul’un yüzde 80.6’lık payını elinde bulundurmaya devam edecek.

BAKAN ELVAN KATILACAK

Bu toplantı ayrıca Hazine ve Maliye eski Bakanı Berat Albayrak'ın istifasının ardından gerçekleşecek ilk toplantı olacak. Albayrak TVF'nin Başkan Vekili olarak yönetiminde yer almaya devam ediyor.

Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın toplantıya katılacağı bildirildi. Albayrak’ın istifası sonrası TVF Başkan Vekillik görevini Lütfü Elvan’ın yürütmesi bekleniyor.

TVF Yönetim Kurulu Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Berat Albayrak'ın yanında Prof. Dr. Erişah Arıcan, Hüseyin Aydın, Arda Ermut, Rifat Hisarcıklıoğlu, Fuat Tosyalı ve Zafer Sönmez'den oluşuyor.

TVF portföyünde 8 sektörden 23 şirket, 2 lisans ve çeşitli taşınmazlar bulunuyor. Söz konusu şirketler arasında Ziraat Bankası, HalkBank, Vakıfbank, Borsa İstanbul, Türkiye Sigorta, Türkiye Hayat Emeklilik, Eti Maden, BOTAŞ, Turkcell ve Türk Telekom gibi önemli firmalar bulunuyor.

TVF'nin bu şirketlerde farklı oranlarda ortaklıkları bulunuyor.