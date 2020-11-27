HABERTURK.COM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı çıkışı yaptığı açıklamada koronavirüs tedbirleri, aşı çalışmaları ve Varlık Fonu toplantısı hakkında kritik mesajlar verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklamaların satırbaşları şöyle:

Koronavirüs tedbirleri: Bu işin birinci derecede sorumlusu Bilim Kurulu. Her türlü çalışmayı yürütüyor. Defaatle birçok tedbir açıklamamıza rağmen vatandaşlarımızın bu işe dikkat etmediğini görüyoruz. Sigara içtiklerini, maske takmadıklarını görüyoruz. Maske, mesafe ve hijyen bizler için çok çok önemli. Buna dikkat edilmediği sürece bunun artarak devamı kaçınılmaz hale geliyor. Sağlık Bakanlığımızın attığı adımlarla tedbir almaya mecburuz ve alacağız. Sağlık Bakanlığımızın ve çalışanlarımızın kararlı tutumlarıyla çalışmaları sürdürüyoruz. Vaka sayılarının ve vefatların artması üzüntü duyduğumuz tablodur.

Aşı çalışmaları: Bu matematik değil. Çalışmaları yürüten kurumların bize verdiği raporlar üzerinden hareket ediyoruz. Bize en erken Nisan olabileceğini söylüyorlar. Aşı ithali konusunda Rusya, Çin ile yaptığımız görüşmeler var. Bunlar devam ediyor. Peyder pey de gönderilen bazı aşılarla, gönüllüler üzerinde kullanmaya başladık. Bir an önce neticelerini görmek için de çalışmalar devam ediyor.

Varlık Fonu toplantısı: Varlık Fonu'nun resmen başkanı benim. Daha önce aldığımız kararları bundan sonraki süreçte de devam ettiriyoruz. Burada fevkalade bir durum yok. Önümüzdeki süreçte, Varlık Fonunu küresel anlamda farklı bir yere oturtmak istiyoruz. Katar Emiri'nin dünkü ziyareti bu kapsamdadır. Burada 11 anlaşma imzalandı. Kanal İstanbul projesiyle ilgili talepler artıyor. Bizim yatırımlarda durma söz konusu değil. Bunlar içerisinde dikkate değer bir numaralı proje Kanal İstanbul'dur. Mimari ve teknik boyutları hazırdır. İşin ihale safhasına gelmiştir. Ulaştırma Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bu işi birlikte yürütüyor. En kısa zamanda bu adımı atarak, Kanal İstanbul ile İstanbul çok farklı bir görünüme ve güce kavuşacaktır.