TV yayın akışı 7 Mayıs 2024: Bugün TV'de hangi dizi ve filmler var? İşte Star TV, TRT1, Show TV, ATV tv yayın akışı
Televizyonda yayınlanacak olan filmler ve diziler yayın akışında duyuruldu. ATV'de Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölümüyle ekrana gelmeyecek olup Beşiktaş- MKE maçı yayınlanacak. Öte yandan Kanal D'de Yabancı Sinema Maymunlar Cehennemi: Başlangıç filmi sinema severlerle buluşacak. Peki Star TV, TRT1, Show TV, ATV tv yayın akışına göre 7 Mayıs 2024 Bugün TV'de hangi dizi ve filmler var? İşte kanalların tv yayın akışı listesi
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TV yayın akışı listesi yayınlandı. 7 Mayıs Salı akşamı Bizim Köylü, Mehmed: Fetihler Sultanı gibi yapımlar ekrana gelecek olup ATV ekranlarında yayınlanan Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi yerine Beşiktaş- MKE maçı yayınlanacak. İşte TV yayın akışı 7 Mayıs 2024
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7 MAYIS TV YAYIN AKIŞI LİSTESİ
ATV YAYIN AKIŞI
16:00 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
19:45 Maça Doğru
20:30 Beşiktaş-MKE Ankaragücü maçı
22:45 Ben Bu Cihana Sığmazam
02:00 Maraşlı
04:30 Safir
KANAL D YAYIN AKIŞI
11:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Taş Kağıt Makas
18:40 Kanal D Ana Haber
20:00 Maymunlar Cehennemi: Başlangıç (Yabancı Sinema)
22:10 Maymunlar Cehennemi: Başlangıç (Yabancı Sinema)
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STAR TV YAYIN AKIŞI
18:15 Star Haber
19:00 Çok Güzel Hareketler 2
20:00 Olanlar Oldu (Yerli Sinema)
22:15 Olanlar Oldu (Yerli Sinema)
00:30 Yerli Dizi Tekrarı
03:00 Baba Ocağı
05:00 Güzel Köylü
TV8 YAYIN AKIŞI
11:15 Survivor All Star 2024
11:45 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım
14:00 Survivor Ekstra
16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20:00 Survivor All Star 2024
00:15 Cevap Ver Türkiye
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TRT 1 YAYIN AKIŞI
10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
13:15 Seksenler
14:10 Gönül Dağı
17:45 Lingo Türkiye
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Mehmed: Fetihler Sultanı
SHOW TV YAYIN AKIŞI
12:30 Aslı Hünel İle Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Bahar
00:15 Sandık Kokusu
03:15 Kızılcık Şerbeti
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