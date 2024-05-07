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        Haberler Televizyon TV yayın akışı 7 Mayıs 2024: Bugün TV’de hangi dizi ve filmler var? İşte Star TV, TRT1, Show TV, ATV tv yayın akışı

        TV yayın akışı 7 Mayıs 2024: Bugün TV'de hangi dizi ve filmler var? İşte Star TV, TRT1, Show TV, ATV tv yayın akışı

        Televizyonda yayınlanacak olan filmler ve diziler yayın akışında duyuruldu. ATV'de Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölümüyle ekrana gelmeyecek olup Beşiktaş- MKE maçı yayınlanacak. Öte yandan Kanal D'de Yabancı Sinema Maymunlar Cehennemi: Başlangıç filmi sinema severlerle buluşacak. Peki Star TV, TRT1, Show TV, ATV tv yayın akışına göre 7 Mayıs 2024 Bugün TV'de hangi dizi ve filmler var? İşte kanalların tv yayın akışı listesi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.05.2024 - 12:24 Güncelleme: 07.05.2024 - 12:24
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        • 1

          TV yayın akışı listesi yayınlandı. 7 Mayıs Salı akşamı Bizim Köylü, Mehmed: Fetihler Sultanı gibi yapımlar ekrana gelecek olup ATV ekranlarında yayınlanan Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi yerine Beşiktaş- MKE maçı yayınlanacak. İşte TV yayın akışı 7 Mayıs 2024

        • 2

          7 MAYIS TV YAYIN AKIŞI LİSTESİ

          ATV YAYIN AKIŞI

          16:00 Esra Erol’da

          19:00 ATV Ana Haber

          19:45 Maça Doğru

          20:30 Beşiktaş-MKE Ankaragücü maçı

          22:45 Ben Bu Cihana Sığmazam

          02:00 Maraşlı

          04:30 Safir

          KANAL D YAYIN AKIŞI

          11:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

          13:00 Gelinim Mutfakta

          16:00 Taş Kağıt Makas

          18:40 Kanal D Ana Haber

          20:00 Maymunlar Cehennemi: Başlangıç (Yabancı Sinema)

          22:10 Maymunlar Cehennemi: Başlangıç (Yabancı Sinema)

        • 3

          STAR TV YAYIN AKIŞI

          18:15 Star Haber

          19:00 Çok Güzel Hareketler 2

          20:00 Olanlar Oldu (Yerli Sinema)

          22:15 Olanlar Oldu (Yerli Sinema)

          00:30 Yerli Dizi Tekrarı

          03:00 Baba Ocağı

          05:00 Güzel Köylü

          TV8 YAYIN AKIŞI

          11:15 Survivor All Star 2024

          11:45 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım

          14:00 Survivor Ekstra

          16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

          20:00 Survivor All Star 2024

          00:15 Cevap Ver Türkiye

        • 4

          TRT 1 YAYIN AKIŞI

          10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

          13:15 Seksenler

          14:10 Gönül Dağı

          17:45 Lingo Türkiye

          19:00 Ana Haber

          19:55 İddiaların Aksine

          20:00 Mehmed: Fetihler Sultanı

          SHOW TV YAYIN AKIŞI

          12:30 Aslı Hünel İle Gelin Evi

          15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

          18:45 Show Ana Haber

          20:00 Bahar

          00:15 Sandık Kokusu

          03:15 Kızılcık Şerbeti

        • 5

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
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